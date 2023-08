Carlos Baute: "No me gusta que ciertos artistas insulten y menosprecien a la mujer en sus canciones"

Acaba de finalizar sus vacaciones familiares en la isla de Formentera y ya se encuentra en plena promoción de su nuevo single, “Esta canción”, un tema que nos remonta a su etapa de adolescente. Carlos Baute confiesa que “estoy viviendo una de las mejores etapas de mi vida a todos los niveles, personal y profesionalmente. Estoy preparando un par de discos, mi matrimonio pasa por momentos maravillosos, tengo cuatro hijos estupendos…”.

- Y en septiembre le veremos de nuevo en televisión…

- Sí, en un programa musical, pero no me dejan adelantar nada de momento. Es un proyecto muy interesante que ya se vio hace tiempo y ahora vuelve a antena. Ya estamos en plena grabación. Es un concurso muy bonito.

- Para proyecto bonito el que tiene para ayudar a cantantes noveles.

- Hay que apoyar a la gente que empieza, porque son muchos los que buscan una oportunidad en el mundo musical y no encuentran los apoyos suficientes para darse a conocer, ya tenemos elegidos a cuatro talentos que van a dar mucho que hablar.

- ¿Qué balance hace de sus treinta y cinco años de profesión?

- Muy positivo, estoy superfeliz y orgulloso de todo lo que he conseguido, renovándome constantemente y sin estancarme en el pasado.

- ¿Y qué opina de esos cantantes que menosprecian a la mujer en sus canciones machistas?

- Yo respeto profundamente a la mujer y no me gusta que ciertos artistas la menosprecien y la insulten en la letra de sus canciones. Me parece fuera de lugar. Hay que respetar al ser humano, sea mujer u hombre.

- ¿Sigue mandando ayuda solidaria a su país, a Venezuela?

- Enviamos cargamentos de medicinas, que hacen mucha falta. La gente de España es muy solidaria y no para de darnos medicamentos…

- ¿Cómo han sido sus vacaciones familiares en Formentera?

- Estuvimos nueve días allí y los disfrutamos muchísimo.