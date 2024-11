La desgarradora carta de Thalía tras la inesperada muerte de su hermana Ernestina Sodi

Thalía está destrozada. La cantante ha tenido que despedirse de su hermana Ernestina Sodi, quien ha perdido la vida a los 64 años en Ciudad de México. La tragedia se ha instalado en el seno de su familia, ante su inesperada muerte. Dos infartos de miocardio le provocaron que la vena aorta sufriese una rotura, lo que le obligó a permanecer hospitalizada durante el último mes. Finalmente no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Su hija, la cantante y actriz Camila Sodi, fue quien dio la triste noticia a sus seguidores mediante un vídeo con imágenes que recordaban sus días felices: “Ernestina Sodi. Mi mamá. Abuela de mis bebés. Noviembre 8 de 2024. Descansa en paz”. Así se produjo una oleada de condolencias y ánimos para acompañarles en su duelo. Mientras tanto, el dolor que ha experimentado Thalía le ha hecho guardar silencio, hasta ahora, que ha encontrado fuerzas para despedirse de su hermana.

Son muchos los que lloran ahora la muerte de la periodista y escritora, muy querida por el público. Pero también los fans que acompañan en el sentimiento a la cantante, ahora que ha mostrado su dolor a través de sus redes sociales: “El mismo sol, el mar, la brisa y el amor en una sola persona. La alegría, la resiliencia, la bondad y la vida misma en todo tu ser Ernestina”, escribía la artista, como acompañamiento a un carrusel de fotografías junto a su hermana, mostrando el especial vínculo que les unía y de lo mucho que disfrutaban de su mutua compañía.

“Dios nos permitió despedirnos todos los que te amamos de ti en estos días, donde, como la guerrera que eres, luchaste hasta el último segundo por estar aquí, por regalarnos tu sonrisa, por mirar nuestros ojos, y por compartir lágrimas juntos como la familia que somos. Titi, yo sé que estás reencontrándote con mamá y papá y con amigos que se nos adelantaron, pero, sobre todo, ya estás frente a nuestro Dios amado. Sé que estás más libre y feliz que nunca, más gozosa y contenta en la presencia del eterno”, se consuela Thalía, que se refugia en la fe para encontrar sentido a las pérdidas que ha acumulado en su vida.

No termina ahí, pues ha querido dejar claro a sus seguidores el profundo amor que sentía por ella, en una carta en la que ha plasmado sus sentimientos hablando directamente con ella: “Aquí vamos a extrañar tus abrazos, tus manitas llenas de caricias, tus ojitos azules llenos de estrellitas, tus cabellos como de oro, tus hermosas pláticas, toda tu presencia humana. No sabía que mi corazón se podía seguir rompiendo otro poquito más, dándome un dolor nuevo totalmente indescriptible. El dolor del que pierde a un hermano. Gracias mi amada. Gracias por ser tan generosa en todos los sentidos en esta vida. Tanto y siempre tú, mi barca libre al viento”, terminaba. Como era de esperar, miles de comentarios le han demostrado que no está sola y que son muchos los que rezan por el alma de la amada Ernestina.