Hallada muerta la modelo y actriz Masuimi Max a los 45 años

La modelo y actriz Masuimi Max, de Playboy y Maxim, fue encontrada sin vida este jueves en su casa de Las Vegas, a los 45 años. Se desconocen detalles de lo sucedido. Se ha iniciado una investigación para esclarecer las causas de la muerte de la maniquí.

La Policía recibió un aviso a las 11:30 de la mañana del jueves y desplazaron un equipo de emergencias a la zona, tal y como explica el medio TMZ. Familiares y amigos de la modelo están devastados por lo sucedido. "Estoy muy agradecida de que nos hayamos reconectado, gracias por guiarme cuando comencé en esta industria y brindarme oportunidades. No puedo creer que esto sea real", decía Ashleeta Beauchamp, amiga de la modelo, en un comentario en el perfil de Instagram de Max.

"¡Descansa en el paraíso, preciosa!", escribía otro fan. "Siempre pensé que eras una estrella de rock. Me entristece mucho saber de tu fallecimiento. Te extrañaremos", sentenciaba otro.

La modelo, que comenzó su carrera como modelo en 2000, tenía previsto aparecer en un evento de aniversario de Vegas Chaos el 27 de enero en The Dive Bar de Las Vegas. El evento contaría con actuaciones de Masuimi, Ali, Z Diaboli y Liilipher. Trabajó para numerosas publicaciones como las revistas Playboy, Maxim, Alt y Bizarre. También hizo sus pinitos como actriz, apareciendo en la película de 2005 dirigida por Lee Tamahori, llamada XXX: State of the Union.