Así compartió Selena Gomez su felicidad nupcial la tercera gala benéfica de su programa 'Rare Impact Fund'

La cantante y actriz destinó su enlace con el productor Benny Blanco a una causa benéfica, invitando a sus seres queridos a colaborar con el Rare Impact Fund, la fundación que impulsa el acceso a la salud mental juvenil. La pareja se casó el 27 de septiembre en Santa Bárbara, California, ante numerosos invitados del mundo del entretenimiento.

Selena Gomez no quiso que su boda quedara solo en un momento íntimo, sino en una oportunidad para ayudar. Según confirmó la propia artista en declaraciones exclusivas a People, pidió a sus invitados que, en lugar de regalos tradicionales, hicieran donaciones al Rare Impact Fund, la iniciativa que creó en 2020 para mejorar la educación y los servicios de salud mental entre jóvenes. “No se trataba tanto de que Rare formara parte de ello, sino de compartir con mi comunidad un poco de felicidad”, explicó. “Han cambiado mi vida, y esa fue mi manera de hacerlo”.

La fundadora de Rare Beauty reiteró que, más allá de su faceta empresarial, el proyecto solidario representa su compromiso más profundo. En la Tercera Gala Anual del Rare Impact Fund, celebrada el 29 de octubre en Los Ángeles, declaró sentirse “honrada y emocionada” por los logros alcanzados: desde su creación, el fondo ha recaudado más de 20 millones de dólares para ofrecer recursos de salud mental a unos dos millones de jóvenes en todo el mundo.

Una boda con propósito y un mensaje de gratitud

En su discurso durante la gala, Gomez recordó su enlace con Blanco, calificándolo como “una noche llena de amor y gratitud”. Agradeció la colaboración de Pinterest, uno de los principales patrocinadores de su marca, y bromeó sobre la ayuda que la plataforma le brindó en la organización. El evento congregó a un gran número de celebridades, entre ellas Taylor Swift, Ed Sheeran, Cara Delevingne, Paul Rudd, Martin Short, Steve Martin y Zoe Saldaña, entre otros.

Fuentes citadas por People describieron la boda como un ambiente “lleno de cariño y celebración”, donde los recién casados “no podían dejar de sonreír”. Tras su matrimonio, Gomez reafirma su compromiso con la sensibilización sobre la salud mental, una causa que considera inseparable de su vida personal y profesional. “Desde la creación de Rare Beauty, siempre quise encontrar una forma de retribuir a mi comunidad y apoyar a quienes necesitan acceso a servicios que puedan cambiarles la vida”, manifestó.