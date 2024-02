Johnny Galecki, actor de ‘The Big Bang Theory’, se casa y es padre en secreto

No hay nada como dar buenas noticias, pero más si estas vienen por sorpresa y por partida doble. Esto se lo ha reservado el actor Johnny Galecki, quien diese vida a uno de los protagonistas de la afamada serie ‘The Big Bang Theory’ que le encumbró al estrellato. Junto a sus compañeros de elenco en esta comedia estadounidense, se convirtió en uno de los mejor pagados del momento, pero parece que este éxito profesional no es comparable con la felicidad que le embarga ahora en el terreno personal. Y es que el intérprete acaba de ser padre por segunda vez, además de haber pasado por la vicaría en secreto.

Quien diese vida a Leonard Hofstadter, el compañero de piso del excéntrico Sheldom Cooper, acaba de dar la bienvenida a su segundo retoño. Se trata de una niña, a la que ha decidido llamar Oona Evelena, fruto de su relación con Morgani. Pero su romance ya no es tan informal como se creía, a pesar de que se acaban de convertir en padres –el actor se estrenó en estas tareas con su primer hijo, Avery, de 4 años, que tuvo junto a Alaina Meyer-. Y es que él mismo ha querido confirmar la buena nueva de que han decidido jurarse amor eterno y pronunciar el ‘sí, quiero’. Eso sí, lo han hecho en secreto y sin intención alguna de hacer ruido que centrase la atención de los medios a su paso por el altar.

Esta vez no han sido las redes sociales las encargadas de transmitir las buenas noticias que Johnny Galecki se guardaba a modo de secreto. En su lugar, ha esperado a conceder una entrevista a un magacín especializado en decoración y diseño de interiores estadounidense para compartir las alegrías que vive en el terreno personal. Ahí ha desvelado su doble felicidad, al haberse convertido en padre por segunda vez, además de dar a conocer que es un hombre casado, tras haber contraído nupcias en secreto. Eso sí, se ha reservado todos los detalles al respecto, sin querer desvelar fechas, lugares o datos que pudiesen ser de interés.

Johnny Galecki junto a Morgani Instagram

Johnny Galecki siempre ha querido marcar un límite claro en su aspecto profesional y su faceta más íntima y personal. Sin embargo, esta vez ha levantado un poco el velo de su privacidad al hablar con la revista de interiorismo sobre su nueva vida, que se emplaza en un nuevo hogar. Y es que el actor de ‘The Big Bang Theory’ ha decidido abandonar Los Ángeles tras 30 años viviendo en la meca del cine, para emplazar su nueva vida de casado con hijos en Nashville. Lo hace en una mansión que adquirió en 2018 con los millones que amasó con su gran papel, en el que cosechó triunfos y arrasó en la crítica durante 12 temporadas, metiéndose en el bolsillo al público, especialmente al sector que con orgullo se considera ‘friki’.