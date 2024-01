Kanye West sustituye su dentadura por una de titanio: hablamos con un odontólogo sobre la última excentricidad del cantante

Mucho se está hablando de la última excentricidad de Kanye West, quien este miércoles subía una foto en Instagram stories mostrando su nueva dentadura de titanio, valorada en casi un millón de dólares. Las preguntas al respecto no han parado desde entonces.

¿Es esto real, es una dentadura fija, se ha quitado los dientes? El prestigioso odontólogo Fernando Soria nos da las claves:

1. ¿Qué se ha hecho Kanye West en los dientes?

Dr. Fernando Soria: "Kanye West lleva una restauración protésica de titanio inspirada en la anatomía, forma y diseño del villano de James Bond. Esta prótesis de titanio está cementada a sus dientes reales, previamente pulidos seguramente. Esto se puede realizar gracias a la tecnología CAD- CAM que utilizamos en odontología para diseñador dientes de humanos y/o de animales, en este caso de tiburón".

Los nuevos dientes de titanio de Kanye West Redes sociales

2. ¿Cómo es el procedimiento de colocar una restauración protésica de este calibre?

Dr. Fernando Soria: "Clínicamente, para colocar este tipo de restauraciones, hay que hacer una preparación de sus piezas dentales, aunque sea mínima, ya que hay que eliminar ángulos retentivos de sus dientes para permitir un eje correcto de inserción de la prótesis. Por tanto el hecho que haya que desgastar el diente, un tejido sano, para que sea reemplazo por titanio como en este caso, es una decisión muy personal como aquellos que desgastan mínimamente sus dientes para colocarse carillas dentales de cerámica, de color muy blanco o biomimético natural.

No podemos juzgar un gusto tan particular, nos podrá gustar más o menos pero no podemos crear una opinión respecto a los gustos de otras personas. Hoy en día, se diseña todo con tecnología CAD-CAM. Es decir, se diseña en el ordenador la futura prótesis, sea forma de dientes normales o de tiburón como en este caso. El software permite diseñar cualquier tipo de forma y anatomía. Una vez diseñado, una máquina fresadora transformará un bloque de cerámica o titanio en la futura restauración, el futuro puente, con la forma que se diseña previamente en el ordenador".

3. ¿Este tipo de tratamientos tienen demanda realmente?

Dr. Fernando Soria: "Este tipo de tratamientos están en auge en un público muy determinado quien se inspira en artistas como el ahora conocido por el nombre de YE, ya que es un personaje que, haga lo que haga, marca tendencia y es considerado un icono de estilo por millones de personas".

4. ¿Es un tratamiento saludable?

Dr. Fernando Soria: "Cualquier tratamiento restaurador que mejore la calidad de vida del paciente es bueno, habría que ver el caso del artista en concreto. En este caso Kanye West parece satisfecho porque ha conseguido tener algo único, exclusivo y prácticamente inalcanzable para el resto de personas. Este tratamiento cuesta alrededor de 850.000 dólares".

El rapero Kanye West, en una imagen en 2018 Evan Vucci Agencia AP

5. ¿Podría comer con esta dentadura?

Dr. Fernando Soria: "El comer, si tiene una anatomía adecuada, con cúspides y fosas como los dientes normales, el paciente podrá comer correctamente. Siempre que restauramos una boca debemos devolver forma, función y estética (aunque en este caso la estética es personal y peculiar)".

6. ¿Es un tratamiento reversible? ¿Puede generar afecciones o enfermedades a futuro?

Dr. Fernando Soria: "Si el desgaste que le hicieron en sus dientes para colocar la prótesis de titanio es mínimo, puede ser un tratamiento reversible. Si el ajuste que tiene esta prótesis de titanio es el correcto, el mismo que solemos colocar para un puente, corona o carillla de cerámica, no tiene por qué tener problemas a futuro. Eso sí, tendrá que mantener una correcta higiene y cuidado".

7. ¿Qué opinión le produce esta intervención?

Dr. Fernando Soria: "Son tendencias más o menos estéticas, en la que el punto de vista estético es una percepción personal. Pero cada acto terapéutico y estético que hagamos a nuestros pacientes, el objetivo es ser siempre mínimamente invasivos, satisfacer los deseos personales de nuestros pacientes, dentro de unos limites coherentes y éticos, y que estos tratamientos en el largo plazo no sean perjudiciales para las piezas dentales de nuestros pacientes.

No podemos juzgar un gusto tan particular, nos podrá gustar más o menos pero no podemos crear una opinión respecto a los gustos de otras personas".