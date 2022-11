Kendall Jenner y los 5 looks que la hicieron ser un icono de la moda

El 3 de noviembre de 1995 nacía Kendall Nicole Jenner, más conocida como Kendall Jenner, una de las modelos más conocidas del mundo, gracias a pertenecer al clan Kardashian. Además, entre sus hermanas se encuentra una de las mujeres más reconocidas del mundo, Kim Kardashian y la que ha dado inspiración al clan para convertirse en lo que son hoy en día, mujeres referentes para muchas otras en todo el mundo. Hoy, cumple años Kendall Jenner, tras convertirse en modelo, empresaria y personalidad de televisión estadounidense, con tan solo 26 años. La joven modelo es una de las mujeres más cotizadas por la moda internacional y ha convertido hacerse con las pasarelas de las firmas más top del mundo, entre ellas, Victoria’s Secret o Chanel.

Kendall Jenner

En el día de hoy, hemos querido recuperar cinco de los looks que han convertido a Kendall Jenner en un gran icono de la moda, dentro y fuera de las pasarelas. La modelo nos ha dado grandes momentos, en los últimos años, desde el punto de vista estilístico y hay looks que son dignos de comentar.

En 2020, pudimos ver a Kendall Jenner creando tendencia y garantizando el brillo para Dolce & Gabbana, sin duda, la modelo decidió ponerse este vestido icónico de la firma que llevó como si de una bola de discoteca se tratase y que pondría en valor la tendencia más disco con el strass, sin saber que dos años más tarde, volvería a las calles, como tendencia renovada.

Pero, no fue todo, se inspiró en la mismísima Pamela Anderson para crear un look perfecto con el que triunfar y revolucionar las redes sociales. Pelo rizado rubio, flequillo ondulado y abierto, cejas finas y un estilismo de lo más exuberante. Quién no arriesga, no gana y Kendall Jenner, triunfó.

Si de brillar iba la cosa, en noviembre de 2021, Kendall Jenner llegó a la alfombra roja de la MET Gala para descubrirnos un nuevo mundo, un lugar donde los sueños se cumplen. Aterrizó en la red carpet junto a Rosalía y Gigi Hadid, su mejor amiga. Pero, ¿qué podemos decir de este vestido joya de la modelo firmado por Givenchy? Sin duda, uno de los looks más espectaculares y caros que ha llevado la Kendall. Aquella noche brilló como una auténtica estrella de Hollywood.

Además, Kendall Jenner nos ha demostrado que las tendencias son su gran obsesión. En el after party de los Premios Oscar, la modelo eligió un diseño de Balenciaga con unos volúmenes impresionantes que hoy en día aparecen en nuestros looks de a pie.

Y, un año más, volvió a la Met Gala con un diseño en negro de Prada, con una estructura impecable, con el que llenó la alfombra roja de sabor americano y buen gusto.

No lo tenemos claro pero, los 26 años de Kendall Jenner, es probable que sean los más aprovechados del mundo. ¿Quién no quiere convertirse en el icono de la moda que es la hermana de las Kardashian? ¡Feliz cumpleaños, Kendall!