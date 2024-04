Marlon Brando cumpliría hoy 100 años: escándalos y escarceos bisexuales del gran icono del cine

Este miércoles 3 de abril estaríamos de celebración si la tragedia no se hubiese llevado al considerado como el mejor actor del siglo: Marlon Brando. Se le recuerda tan único e irremplazable en el mundo del cine, que pocos son capaces de olvidarse de él. De ahí que esta jornada sea recordada por todos por ser el día de su cumpleaños, especialmente porque habría cumplido la cifra redonda de los 100 años. No obstante, perdió la vida en 2004, concretamente el 1 de julio en Los Ángeles, a los 80 años de edad y convertido en leyenda imposible de reemplazar, por más que pasen los años y surjan nuevas promesas de la gran pantalla. Y es que su figura va mucho más allá del cine, el cual no abandonó aunque sus últimos papeles fueron anecdóticos. Supo hacerse valer también más allá del éxito en taquilla, protagonizando sonados amores con hombres y mujeres y también algún que otro escándalo.

Marlon Brandon en la película Un tranvía llamado deseo larazon freemarker.core.DefaultToExpression$EmptyStringAndSequenceAndHash@40deb465

En su palmarés destacan dos Oscar, dos Globos de Oro y tres premios BAFTA. Esto no siempre es sinónimo de su calidad actoral, pues son muchos otros los que se han quedado a las puertas del triunfo con trabajos destacables, mientras que también los hay con galardones por papeles menores. Pero parte de su éxito reside en saber meterse en la piel de otros hasta acomodarlos a su propia historia, algo que le fue fácil cuando en ‘El último tango en París’ dejó a un lado el guion marcado e improvisó, echando mano de sus propias vivencias: “Mi padre era un hombre fuerte. Un peleón de taberna amigo de prostitutas, vulgar y borracho. Un tipo ordinario. Mi madre era muy romántica, pero también borracha. Recuerdo muy bien que una vez, siendo yo un crío, la arrestaron completamente borracha”, decía.

Y es que su infancia fue especialmente cruel con él, por un padre ausente y una madre alcohólica. Pero también porque fue víctima de una agresión sexual cuando Wally Cox lo violó, a la vez que le ayudaba en su carrera. De él se llegó a enamorar perdidamente. Luego las tornas se giraron cuando comenzó a recibir clases de interpretación en Nueva York, teniendo a Stella Adler como profesora, además de amante, pues “hacían el amor ardientemente”, como así confesó la hija de la instructora del actor, quien también había terminado entre sus sábanas.

Marlon Brando Un tranvía llamado Deseo

Mientras continuaba su ascenso a la gloria, también dejaba por el camino escándalos que opacaban su buen trabajo y la buena crítica cosechada desde Broadway a Hollywood. Sus líos dificultaban mucho el trabajo de directores y productores, además de ponérselo difícil a compañeros de rodaje. Por ejemplo, sus escarceos amorosos, tanto con hombres como con mujeres, supusieron un conflicto de intereses, pues su condición de galán competía directamente con su bisexualidad en una época en la rectitud era lo más importante. Al menos sí de cara a la galería. Él no estaba dispuesto a pasar por el aro, al menos no siempre lo ponía fácil.

Entre sus amores masculinos destaca Steven Gilmore, con el que coincidió en la academia militar de Shattuck. Pero después llegaron otros hombres a su vida y, por supuesto, también a su alcoba, como son los actores Cary Grant, Rock Hudson, Montgomery Clift o James Dean, además del cantante de soul Marvin Gaye o el compositor Leonard Bernstein –responsable de la banda sonora de ‘West Side Story, donde también conquistó a la protagonista, Rita Moreno-. En la lista hay muchos otros nombres de varón, como así otros desconocidos que le entretuvieron en sus noches de pasión. Él mismo reconoció que “no estoy avergonzado por haberme acostado con hombres, aunque haya amado solamente a tres: Wally Cox, Christian Marquand y Daniel Gélin”. Por supuesto, los romances más sonados fueron con mujeres, especialmente aquellos con compañeras de profesión como Ava Gardner, Marilyn Monroe o Grace Kelly. Estas últimas perfectas para acrecentar su fama de galán, mientras disfrutaba de furtivos encuentros homosexuales.

Marlon Brando y Movita Castañeda, su segunda esposa Gtres

Pero, entre tanto sexo sin compromiso y amoríos a hurtadillas, Marlon Brando también encontró un hueco en su ajetreada vida para el matrimonio. El actor, que este miércoles 3 de abril habría cumplido 100 años, pronunció el ‘sí, quiero’ en tres ocasiones, teniendo once hijos de sus uniones oficiales. La primera en ‘cazarle’ en 1959 fue Anna Kasfi, de origen irlandés y con la que tuvo un hijo. Su amor no perduró demasiado, fue cuestión de meses, pues el mismo año firmaron los papeles del divorcio. Después probó suerte con Movita Castañeda, una actriz mexicana a la que juró amor eterno un año después de su primer fracaso matrimonial. Con Movita coincidió en ‘Rebelión a bordo’ y lo suyo parecía idílico, tuvieron dos retoños, pero tan solo dos años más tarde se produjo su ruptura conyugal. No esperó mucho en tener su tercer intento, pues se casó de nuevo en 1962 con Tarita Teriipaia, con la que tuvo al resto de sus vástagos durante los diez años que duró la cordialidad en su unión. Entre tanto, muchos escarceos amorosos, muchos días sin pasar por casa y un gran resquemor por sus esposas, que estaban locas de amor por él, aunque no soportasen vivir a la sombra de su infinidad amantes. Como su propia niñera, a la que terminó pagando para que accediese a tener sexo con él. Anécdotas que perfilan su personalidad más allá de la gran pantalla, acrecentando su figura y su leyenda.