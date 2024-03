Peter Sposito: "Fue impresionante ver a Nathy Peluso con uno de mis diseños"

Se ha consagrado como el ganador de la última edición del Premio Mercedes-Benz Fashion Talent, un galardón que reconoce los mejores proyectos de los diseñadores emergentes. Peter Sposito se ha alzado con la victoria con su colección The RTW Couture, a la que dio forma "para mí, para disfrutarla y la verdad es que no me esperaba ganar. Es la propuesta con la que me he sentido más honesto, con la que más me he abierto interiormente. Espero que sirva para conocer realmente lo que es Peter Sposito Studio".

Lo cierto es que su firma viene pisando fuerte y ya ha hecho las delicias de rostros conocidos como Nathy Peluso, Pol Granch o Eleni Foureira, pero tal y como él mismo reconoce a LA RAZÓN en esta entrevista, esto no ha hecho más que empezar.

¿Qué supone para usted y su firma lograr este reconocimiento?

Ganar el premio Mercedes-Benz Fashion Talent es un chute de adrenalina, un poco esa gasolina. Los reconocimientos siempre son una alegría y más viniendo de algo tan importante en el mundo de la moda. Así que, ahora, a México en unos meses, a desfilar en la Mercedes-Benz Fashion Week de allí, como parte de este premio.

¿Qué viene ahora?

Quiero sacar unas piezas más enfocadas en el ready to wear real, una adaptación de lo que es el desfile; transportar esa parte artesanal de la colección a algo más real y tangible. Y preparar para México una versión 2.0, claro.

¿Es fácil vivir de la moda? ¿Ha pensado alguna vez en tirar la toalla?

No y sí. Como sociedad, hemos normalizado comprar cosas muy baratas a grandes cadenas y desecharlas pronto, con lo que nosotros, jóvenes emprendedores, no podemos competir. Nuestras piezas cuestan más y la gente es mucho más reacia a comprarlas porque tampoco eres una marca de hiperlujo. Por ello, al final, muchas veces es frustrante, pero todos mimamos lo que hacemos y es como un niño pequeño: cuando ves cómo va creciendo y madurando, es una alegría que nadie te quita.

Peter Sposito posa con su premio Mercedes-Benz Fashion Talent Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid

Se podría decir que su marca ya está consolidada. ¿Cómo ha sido el camino hasta aquí?

Bueno, yo no diría tampoco consolidada, aunque cada paso que das hace que esa "consolidación" se haga más real y más cercana. El camino ha sido sinuoso, supongo, pero, según va creciendo, se hace más lineal.

¿Qué es lo más difícil de ser emprendedor en este sector tan competitivo?

El cómo se nos valora desde fuera. Como dije antes, lo normal de comprar cosas más baratas y, por otro lado, la idealización de grandes marcas de lujo. El punto medio en el que estamos nosotros es complicado.

¿Es frívola la industria de la moda?

Como en todo, hay un poco de todo. Creo que ese concepto se está quedando muy atrás, por suerte. Esa etiqueta está desapareciendo, va siendo cada vez mas amigable, poniendo más el foco en la moda o en las creaciones, más sociales, que en cosas irrelevantes. O, al menos, mi entorno es así y me encanta.

¿Cuáles son sus referentes?

Alexander McQueen siempre me ha inspirado, pero tengo muchos referentes: Martin Margiela, Vivienne Westwood, Helmut Lang, Balenciaga… Hay muchos referentes y distintos entre ellos, pero cada uno tiene algo especial.

Ha vestido a muchas celebrities, ¿alguna que te haya hecho más ilusión?

Bueno, muchas tampoco (ríe). La que más ilusión me hizo fue Nathy Peluso; además, la primera vez fue en un programa muy conocido en prime time. Algo que fue… impresionante para mí. ¿Verlo desde la tele en casa? Nunca había pasado eso. Sí videoclips y, de repente, encontrármelo en un bar por casualidad, por ejemplo, pero nunca en televisión sabiendo que lo están viendo millones de personas a la vez y que, además, la gente lo reconociera.

¿Y alguna que se le haya resistido? ¿Cuál le supondría un reto a la hora de diseñar algo especial para ella?

Bueno, hay alguien que sí se me está resistiendo, pero esas cosas no dependen de nosotros, los diseñadores. Es el equipo quien decide. Me guardo el nombre para no gafarlo (ríe). Creo que sería mucha presión, con mucha perfección, me da la sensación.

¿Cree que es importante seguir las tendencias o prefiere crear su propio estilo único?

Las tendencias son otra cosa que, como tal, se están disipando. Seguirán existiendo, pero ya no se les da tanta importancia. Yo, en mi caso, nunca seguí tendencias, ni las sigo. Soy más de generar ese mundo paralelo donde alguien puede conectar con tus prendas y mezclarlas con otra cosa que ya tenga de otra marca. Así, cada uno se genera su propia identidad más fiel a sí mismo. Me parece mucho más importante eso.

¿Hubo algún momento específico que le inspiró a convertirse en diseñador de moda?

Siempre ha sido la muerte de Alexander McQueen. Estaba entre seguir con el baile y entrar al conservatorio o arquitectura, que es algo que me gusta mucho; y justo el mismo día de su muerte, cuando me enteré, me conmovió mucho. Quizá algo tonto de una persona que nunca has conocido, pero era una fascinación enorme la que sentía al ver sus shows y eso fue lo que me hizo estudiar moda.