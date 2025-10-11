Liam Gallagher se convierte en abuelo: su hija Molly Moorish da la bienvenida a su primer hijo

Liam Gallagher, el icónico exlíder de Oasis, ha dado la bienvenida a una nueva etapa en su vida: la de abuelo. Su hija Molly Moorish, fruto de su relación con la cantante Lisa Moorish, ha dado a luz a su primer hijo, un niño llamado Rudy, marcando un momento muy especial en la historia familiar del músico británico.

La modelo de 27 años compartió la noticia a través de una emotiva publicación en Instagram, en la que se puede ver al padre del bebé, el futbolista Nathaniel Phillips, sosteniendo al recién nacido con ternura. La imagen, que rápidamente acumuló miles de reacciones, fue acompañada por un simple “Rudy” y un emoji de corazón, gesto que bastó para conmover a sus seguidores y a los fans del artista.

No fue hasta 2018 cuando padre e hija retomaron el contacto, iniciando una etapa de acercamiento que les ha permitido dejar atrás viejas heridas. El músico británico ha mantenido en los últimos años una relación cada vez más cercana con Molly, a quien conoció cuando ella tenía 19 años. La joven ha explicado en varias ocasiones que decidió afrontar este proceso sin resentimientos y con gratitud por la educación que recibió, lo que facilitó construir una relación genuina con su padre biológico y abrir una nueva etapa en su historia familiar.

Según medios británicos, la familia ha recibido la noticia con enorme emoción, y Lisa Moorish expresó su alegría en redes sociales con mensajes llenos de cariño y orgullo. Personalidades cercanas al entorno, como Gene Gallagher, Holly Ramsay o TigerLilyTaylor, también se sumaron a las felicitaciones, transformando el nacimiento en un momento de celebración colectiva.

Para Liam, de 53 años, este nacimiento no solo significa su debut como abuelo, sino también un nuevo capítulo en su historia familiar. El músico tiene cuatro hijos (Lennon, Gene, Molly y Gemma) y ahora suma a Rudy, su primer nieto, quien amplía el legado de los Gallagher. La presentación del pequeño ha sido discreta, sin demasiados detalles sobre el parto o el estado de salud del bebé, respetando la intimidad familiar.