El espejo del alma: las toxinas aliadas de Eva González, la bella entre las bellas

Ni pómulos Barbie Gaza, ni rellenos de villana, ni labios salchicheros: belleza discreta. Desde hace años, la toxina botulínica se ha convertido en la aliada de Eva González para suavizar arrugas en la parte superior de su rostro, un tratamiento que cuesta entre 300 y 600 euros por sesión. ¡Ser guapa no debería doler! Y ella lo sabe.

Pero eso no es todo; Eva ha optado por el skin lifting 4D con Fotona, un tratamiento láser dual que suena casi de ciencia ficción. Este método mínimamente invasivo combate imperfecciones y flacidez, proporcionando una piel más lisa y rejuvenecida. ¿El precio? Entre 500 y 1.200 euros, que resultan razonables dadas las maravillas que hace. Y si hablamos de un rostro radiante, no podemos olvidar el ácido hialurónico. La que fue miss España lo aplica en puntos estratégicos del tercio medio de su cara, manteniendo ese soporte sin volumen que resulta esencial. Este tratamiento está en el rango de 350 a 600 euros. Un secreto más en su arsenal es el innovador tratamiento «Enface», que mezcla radiofrecuencia y energía electromagnética, funcionando como un «gimnasio para la cara». Este tratamiento se posiciona entre 400 y 700 euros, tonificando los músculos faciales y ayudando a la producción de colágeno y elastina. Y qué hay de la terapia de oxigenación con ozono? Eva también se somete a este tratamiento que rejuvenece y combate el estrés, oscilando entre 150 y 300 euros por sesión. ¡Suena un poco extraño, pero los resultados son innegables! Eso sí, todo se lo hace en centros especializados, como el de su amiga Carmen Sarmiento, en Sevilla.

Eva González en los premios Elle Style Awards Gtres

Pero no todo es estética. Eva también se cuida físicamente. Desde hace tres años, cuenta con un entrenador personal, Juan Núñez, que le ha diseñado un plan de entrenamiento específico. Sus sesiones de electroestimulación duran solo 20 minutos, a un costo general de 60 euros, lo que es sorprendentemente práctico. Y para consagrar su rutina de bienestar, recientemente ha probado el drenaje linfático brasileño, un tratamiento que no solo elimina líquidos y reduce la hinchazón, sino que ofrece una sensación de bienestar, a un precio entre 80 y 150 euros . «El fin es más terapéutico que estético», dice Sara Aguilera de Electrolympia, el centro donde confía su figura. Al observar la evolución de González, es evidente que ha encontrado su propia fórmula para mantener la juventud y la belleza en un equilibrio perfecto.