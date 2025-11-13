Cómo mantenerse en forma a los 70: este es el secreto de la rutina diaria de Mariano Rajoy

Esta noche, Pablo Motos recibirá en 'El Hormiguero' a una de las figuras más reconocibles de la política de nuestro país. Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España entre 2011 y 2018, se sentará en plató para presentar su libro, 'El arte del gobernar', además de conversar sobre el panorama político actual.

Si por algo es conocido Rajoy, además de por sus tan originales frases, es por su compromiso a la hora de hacer ejercicio. Y es que el gallego goza de un perfecto estado de salud a los 70 años. ¿Cuál es el secreto de esa rutina que sienta también al expolítico? En este artículo recopilamos lo que sabemos hasta ahora.

Adaptado a una nueva etapa

Durante una de sus visitas previas a 'El Hormiguero', Mariano Rajoy explicó en directo lo que solía hacer cada día para mantener un cierto equilibrio en el día a día. "Me levanto muy pronto. Y eso que ahora en invierno hay días de cuatro y cinco grados bajo cero, pero trato de hacer siete u ocho kilómetros todas las mañanas", comentó, a modo de preámbulo.

Otra de las actividades que el gallego suele realizar es el entrenamiento de fuerza. Según él, lo lleva a cabo tan solo para estar preparado por si alguien se mete con él. "Voy a la oficina, alguna que otra conferencia, algún acto del partido", explicó cuando Motos quiso saber a qué dedicaba el resto de la jornada.

Rajoy, dedicado actualmente al registro de propiedades, mercantil y de bienes muebles, afirmó echar de menos la época en la que trabajaba en Moncloa al frente del Ejecutivo. "Había más emociones fuertes como presidente. Estuve una parte importante de mi vida en política; he llegado al derecho ahora, y me gusta. La verdad es que disfruto", concluyó.