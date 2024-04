El diario de Amilibia: Pelotazos al alcance de todos

Leo: «El informe de Transparency International sitúa a España en el puesto 38 en percepción de corrupción». Muy alto me parece ese puesto, porque, vamos a ver, aquí, en esta España de charanga y pandereta, devota de pantojas y bertines, de espíritu burlón y alma quieta (gracias, Machado), nos pasa algo raro con la corrupción y su percepción, o sea, que la vemos más o menos como una cosa entre tradicional y folklórica, tal que si corrupción y política formaran un matrimonio indisoluble y llevárselo crudo nos pareciera una gracieta o, aún peor, una aspiración de nuestra alma picaresca. Recuerdo ahora aquello que rezaba el «peladito» mexicano ante la Virgen de Guadalupe: «Señora, no te pido que me des, pero ponme donde haya». Jugando a tremendista, dije en algún libro que aquí el que no se lo lleva es porque no puede.

Big Data: Índice de percepción de la corrupción Tania Nieto La Razón

El sanchismo impulsa la amnistía rechazada por casi todos y gana votos, llega lo de Koldo García y gana votos, acontece lo de la Bego y gana votos, se apoya en el Bildu que no reconoce a ETA como banda terrorista (un día de éstos dirán que era una banda municipal) y gana votos…Es lo que insinúa Feijóo: dos casos más de corrupción y están en la mayoría absoluta. Este bufón ha consultado con sus vecinas para intentar arrojar alguna luz sobre el asunto y señalan que sólo ven una salida: poner de una vez por todas la corrupción al alcance de todos los españoles. Como podría decir el aizkolari recadero de Ábalos, un país verdaderamente democrático tendría que facilitar a la gran mayoría el acceso al pelotazo: ahí radica la verdadera igualdad. Declara Cuca Gamarra: «La corrupción acorrala al PSOE y los españoles no perdonan la corrupción». Ay, Cuca: nuestra capacidad de olvido es semejante a la afición a la mangancia.