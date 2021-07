Sabemos quién es el nuevo AMOR de Lucía Rivera

Gente

A Lucía Rivera le vuelve a sonreír el amor. Después de su ruptura con el piloto Marc Márquez en marzo de 2020, los rumores sobre nuevos noviazgos, pero nunca le había visto con otra persona... hasta ahora. La revista Hola ha sido testigo de una romántica escapada de la modelo a las playas gaditanas con un misterioso chico.

Se trata de Alejandro Sáez Novales, CEO y fundador de eGoGames, una exitosa empresa de desarrollo de videojuegos deportivos valorada en treinta millones de euros. A sus 24 años, este joven emprendedor es graduado con doble licenciatura en Administración y Dirección de Empresas y Derecho por el Instituto de Empresa de Madrid (IE University).

Alejandro Sáez Novales, CEO de eGoGames

Tal como explicaba él en una entrevista para la IE University: “Soy de Madrid y siempre he vivido aquí. Estudié en una escuela llamada San Patricio y me fui al extranjero durante un año a la Kimball Union Academy en Meriden, New Hampshire cuando tenía 15 años. Decidí elegir IE University porque sabía que era la combinación perfecta para mis ambiciones futuras y mi personalidad como un emprendedor”.

Alejandro Sáez Novales, nueva pareja de Lucía Rivera

Sin duda, Lucía y Alejandro son una pareja exitosa y es que ambos triunfan en lo profesional. Por el momento ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero la ojos brillantes de la modelo la delatan.