Julia Janeiro, destrozada por la muerte de su “nena”

La hermana de Andrea Janerio acaparó todos los titulares de la prensa del corazón incluso antes de alcanzar la mayoría de edad. Todo el mundo estaba expectante por ver los pasos que seguiría la joven, que finalmente parece haberse decantado por rehuir del mundo de la farándula. Julia Janeiro está centrada en sus estudios y su única vía de comunicación con la opinión pública es su cuenta de Instagram, donde se mantiene muy activa. La hija de María José Campanario y Jesulín de Ubrique va camino de convertirse en toda una influencer que se mantiene al margen de la crónica social.

Sin embargo, Julia Janeiro no ha podido evitar volver a estar en el punto de mira, en esta ocasión por una razón realmente triste. La joven ha lamentado a través de sus redes sociales la muerte de su “nena”, una preciosa gatita blanca que enfermó recientemente y que, por desgracia, no ha logrado sobrevivir. “Descansa en el paraíso”, ha escrito la hermana de Andrea Janeiro en su perfil.

Julia Janeiro lamenta la muerte de su gatita

Además, Julia Janeiro ha explicado: “Zoe llevaba unos días ingresada otra vez, no comía y tenía vómitos y diarrea. Dio positivo en panleucopenia. Le hicieron transfusión de plasma y estuvo con más medicación. Anoche tuvo un vómito muy fuerte, no pudo expulsarlo todo y se le fue a los pulmones. No podía respirar bien y cuando llegué a verla ya había fallecido”.

Julia Janeiro ha recibido numerosas muestras de apoyo y cariño a través de sus redes sociales, y seguro que su familia y amigos se han volcado en ella para ayudarla a superar tan dolorosa pérdida. Su novio, Brayan Mejía, ha demostrado estar muy pendiente de ella en los últimos meses, posicionándose como uno de los pilares fundamentes en su vida.