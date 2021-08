Mario Casas y Desiré Cordero, nueva pareja del verano

Gente

Enamorados

La revista Semana publia en exclusiva las primeras imágenes juntos de la pareja del verano. El actor Mario Casas (35) vuelve a estar enamorado. La mujer que ha conquistado su corazón es Desiré Cordero, de 29 años, y ganadora del certamen de Miss España en 2014.

La sevillana ha sido fotografiada entrando entrando en el domicilio del actor, unas imágenes que confirman que la relación y que ella forma parte de su día a día.

Anteriormente, el gallego había estado saliendo con la actriz francesa Déborah François, a la que conoció durante el rodaje de El practicante. Sin embargo aquella relación no duró demasiado y ninguno de los dos la confirmaron. También Blanca Suárez compartió la vida de Mario Casas durante dos años. Tras la ruptura con la protagonista de Las chicas del cable, dejaba claro que entre ellos sigue existiendo respeto y admiración mutuas: “Es maravillosa, con ella he compartido muchas cosas, es una gran actriz y persona, y me desea lo mejor igual que yo a ella”, señalaba.

Por su parte, Desiré Cordero ha mantenido otras relaciones sentimentales antes de conocer a Mario Casas. Álvaro Ruiz, hijo de Fernando Hierro, Enzo Rennella, Cristiano Ronaldo y Joaquín “El Tucu” Correa también supieron conquistarla.