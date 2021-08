María Isabel no es la única: otras famosas que lo dejaron todo por culpa de la ansiedad

Gente

Salud mental

Recientemente se ha dado a conocer que María Isabel deja la música por sus problemas de ansiedad. En una entrevista con La Razón, la cantante se ha sincerado sobre los miedos y demonios que la han llevado a tomar esta difícil decisión. Pero ella no ha sido la única. Por desgracia, otras muchas famosas han pasado por lo mismo. Estas son algunas de ellas:

Pastora Soler

La cantante anunció en 2014 su retirada de la música debido al pánico escénico, que le provocó dos desmayos sobre el escenario. «Tenía tanta ansiedad que estaba destruyendo a Pastora, la artista, y a Pilar, la persona», explicó a Bertín Osborne en su programa, ‘Mi casa es la tuya’. Por fortuna, Pastora se recuperó y pudo retomar su carrera musical justo donde la dejó, tras un tiempo de terapia y profunda reflexión.

Simone Biles

«Tengo que centrarme en mi salud mental. Creo que la salud mental está más presente en el deporte ahora mismo. Tenemos que proteger nuestra mente y nuestro cuerpo y no limitarnos a hacer lo que el mundo quiere que hagamos», explicó la gimnasta a la prensa tras retirarse de la final por equipos de las Olimpiadas, una decisión que se vio obligada a tomar por culpa de la ansiedad.

María Pombo

María Pombo

«No voy al psiquiatra porque esté mal ni llorando por las esquinas, sino porque es necesario cuidar la mente», explicaba la influencer en una entrevista. «No es algo de lo que te tengas que sentir avergonzado, pero no lo he contado porque parece que no tengo derecho a quejarme», confesaba. Además, María Pombo también reveló que padece esclerosis múltiple, una enfermedad degenerativa.

Naomi Osaka

La tenista publicó un comunicado en el que aclaró por qué no daría ninguna rueda de prensa durante el Roland Garros. «Siento muy a menudo que la gente no concede mucha importancia a la salud mental de los atletas y esto se hace visible cada vez que veo una rueda de prensa o asisto a una». El bullicio propio de estos encuentros con la prensa desestabilizaba la calma que necesita para afrontar los partidos.