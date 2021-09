Tenso encuentro de Agustín Pantoja y su hermano Bernardo en el tanatorio de doña Ana

Gente

ültimo adiós

La muerte de doña Ana Martín parece que finalmente reunirá a toda la familia Pantoja, a pesar del distanciamiento de los últimos meses. Kiko Rivera, Isa Pantoja y su prima Anabel abandonaron de forma precipitada la isla de La Graciosa, donde se habían reunido para asistir a la boda de la colaboradora televisiva con Omar Sánchez. Una ceremonia que finalmente se celebrará mañana.

Mientras ellos se encontraban de camino a Cantora, los que sí han coincidido son Agustín y Bernardo Pantoja. Y lo han hecho en el tanatorio de Jerez de la Frontera. Llevan años sin hablarse y han entrado al crematorio cada uno por una puerta distinta. Bernardo lo hacía en una silla de ruedas empujada por su pareja, Junco; y Agustín, con una amiga.

No ha trascendido cómo ha sido su encuentro en el interior del tanatorio, pero teniendo en cuenta que llevaban tres años sin hablarse la tensión entre ellos habrá sido evidente.

Horas antes, Agustín y su hermano Juan Pantoja velaban el cuerpo de doña Ana en el interior de Cantora. Un encuentro en el que no estaba Bernardo ya que tampoco mantiene buena relación con Isabel Pantoja. Pese a ello, el padre de Anabel Pantoja no ha renunciado a dar el último adiós a su progenitora en el tanatorio donde no se ha celebrado ningún responso.