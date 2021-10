Desiré Cordero sobre su relación con Mario Casas: “Estoy muy feliz”

Gente

Amor

Miss España en el año 2014 y una de las bellezas más espectaculares de nuestro país, Desiré Cordero ha acaparado portadas en los últimos meses por su relación con uno de nuestros solteros de oro, Mario Casas. La pareja, que se conoció a principios del pasado verano, lleva su historia de amor en la intimidad y es casi imposible sacarle una sola palabra a la modelo que, por primera vez, y tímidamente, habla de lo “feliz” que está al lado del actor.

Embajadora de Pronovias en la Bridal Week de Barcelona, Desiré prefiere no hablar de su noviazgo con Mario Casas, pero sí admite que le “encantaría” casarse algún día. “Es algo que me hace mucha ilusión”, confiesa, aclarando que “es algo que quiero en un futuro y me gustaría casarme en la playa y de blanco, por supuesto, pero no de momento”.

“Creo en el amor para toda la vida. Soy súper romántica y me encanta, soy fanática del amor. Al final por muchos palos que te de la vida hay que seguir creyendo en el amor”, ha revelado la modelo, “muy feliz y muy contenta” con Mario Casas, al que, intentando mantener su relación en un segundo plano mediático, prefiere no nombrar directamente. “Yo solo puedo decir que estoy súper feliz. Estoy en una etapa muy bonita de mi vida y nada más”, ha asegurado.

Reconociendo que ha hecho “muchas locuras por amor”, Desiré no duda en confesar qué es lo que más valora en su pareja: “El poder tener una comunicación. Al final con tu pareja te tiene que aportar la amistad en una relación y la sinceridad”.

Sin embargo, muy hermética, ha preferido no contarnos cómo es Mario en las distancias cortas, y admitiendo que “antiguamente sí que he hablado de mis antiguas relaciones”, ha dejado claro que “es un tema del que me cuesta hablar y estoy en un punto de mi vida que prefiero tenerlo para mí y estoy contenta así”.