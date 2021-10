Sandra Barneda y Nagore Robles, contra la actitud de Isaac en La última tentación: “Ridículo”

Gente

Polémica

Lobo ha sido infiel a Lucía con Bela y esto le ha valido muchas críticas. Anoche, Isaac acudió a “El debate de la última tentación”, tras salir a la luz las imágenes de su deslealtad en República Dominicana. El que fuera novio de Marina y Lucía ha rendido cuentas sobre la actitud en el programa y sobre las razones por las que cometió la infidelidad con su hasta entonces novia. Los modos de vida tan diferentes que tenían o que él no se planteaba en ningún momento que terminaría con Bela son algunos de los argumentos que ha dado. Pero no convenció a nadie, y mucho menos a Sandra Barneda y Nagore Robles que han calificado su actitud de “ridícula·.

Isaac y Bela, en La última tentación FOTO: Telecinco Telecinco

Con Nagore protagonizó un tenso cara a cara. Sobre que el participante de ‘La última tentación’ negara en un primer momento su atracción por Bela, la colaboradora le ha preguntado irónicamente por qué no fue capaz de decirle a Lucía antes de separarse “cariño, cariño, no voy a caer, a no ser que entre Bela, que es mi tentación máxima. Ahí sí que la cago”. ¿Se te olvidó?”. Lobo la ha recriminado “qué chorrada. Qué discurso más bueno, espectacular. Es ridículo lo que dices. ¿Tú crees que tengo premeditado con quién voy a quedar o con quién no? ¡Me parece patético!”.

“¿Me vas a hablar tú de patético y de ridículo con el comportamiento que has tenido tú con tu pareja veinticuatro horas después? Ridículo es lo que has hecho tú después de prometer tanto”, le espetó Robles.

Andrea y Manuel se besan en 'La Última Tentación' FOTO: La Razón

Tan solo Suso mostró en plató su apoyo a Isaac. El colaborador ha dicho que “Manuel tiene envidia de este crack”, a lo que Sandra Barneda, atónita, ha respondido con un “crack... Más bien, catacrack”, unas palabras con las que ha dejado claro que no está de acuerdo con la actitud de Lobo en el programa.