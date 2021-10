El obispo Xavier Novell: padre de gemelos… ¿Y boda hoy mismo?

Gente

El obispo emérito de Solsona, Xavier Novell y su pareja, la psicóloga Silvia Caballol, serán padres a lo largo de 2022. Así lo adelantó Risto Mejide ayer por la tarde en el programa ‘Todo es mentira’ de Cuatro. «El todavía obispo de Solsona estaría esperando gemelos», aseguraba el presentador tras recibir una llamada minutos antes de la emisión, que apostillaba a continuación: «Si es así, enhorabuena, monseñor».

Este doble embarazo, que también habría confirmado LA RAZÓN, explicaría la premura con la que el todavía prelado habría buscado acelerar su renuncia a la mitra y el báculo, con viaje a Roma incluido para ser recibido por el Papa, para poder poner en marcha cuanto antes una nueva vida. Según esta hipótesis, de alguna manera, su decisión de ‘colgar los hábitos’, expresión que popularmente se utiliza para explicar el salto dado por Novell, vendría propiciado por esta paternidad de estreno que podría tener lugar antes de primavera. En su entorno, hay quien incluso se atreve a aventurar fechas entre finales de marzo o principios de abril, como muy tarde.

Obispo Xavier Novell FOTO: luis diaz La Razón

De hecho, según ha podido saber este diario, hoy mismo el pastor tendría previsto contraer matrimonio por la vía civil con Caballol en la localidad barcelonesa de Súria, el pueblo natal y de referencia para la familia de la novia. Se trataría de una celebración íntima, más orientada a formalizar su situación desde un punto de vista legal que para exhibir su amor o presentarse como un desafío a la Iglesia, según explican desde el entorno de la pareja. El pasado 7 de octubre ambos presentaron la documentación necesaria en el Registro Civil del municipio. Tras los obligados quince días tras publicarse en el tablón de anuncios su intención de casarse y no presentarse requerimiento alguno, a partir del pasado fin de semana los novios tendrían vía libre.

A pesar unos días han demorado el paso adelante si finalmente hoy formaliza su relación. Una decisión que en el entorno de la pareja no creen que se frene, a pesar de la discreción que buscaban se ha visto interrumpida al trascender la noticia del embarazo.

A la vista está, que la condición episcopal de Novell y el hecho de que posiblemente no haya iniciado su proceso de secularización no impide de ninguna manera que se celebre el enlace. Eso sí, en el momento en el que el todavía obispo, de 52 años, dé el ‘sí, quiero’ a su pareja, de 38 años, separada y madre ya de otros dos menores, sí se podría poner en marcha todo el mecanismo vaticano que impediría de inmediato que pudiera ejercer de sacerdote. Así lo expone con claridad el canon 1394 del Código de Derecho Canónico que, dentro de los catalogados como delitos contra obligaciones especiales, detalla que aquel presbítero «que atenta matrimonio», debe ser suspendido y «puede ser castigado gradualmente con privaciones o también con la expulsión del estado clerical».

El nuevo obispo Xavier Novell renovó completamente la diócesis de Solsona al crear la Escuela de Formación para Laicos con el fin de evangelizar a los más jóvenes

Así lo confirmó el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, hace unos días en una entrevista radiofónica. «Solo puede optar por un matrimonio civil, porque sigue siendo obispo. Y si hace esto, ya sabe lo que le vendrá después», exponía el también presidente de la Conferencia Episcopal, que señalaba a continuación: «Yo no entro a juzgar y condenar. Me sabe muy mal este morbo y eso no ayuda a los que tienen fe».

Fue el pasado 23 de agosto se supo que el prelado dejaba su puesto después de haber solicitaba «libremente» su renuncia tras un proceso de discernimiento y «por razones estrictamente personales». Con el visto bueno de Francisco, se daba luz verde a un cese súbito que vino acompañado de un interés de la opinión pública propiciado por varios ingredientes como la faceta como escritora erótica de su novia, la vinculación de Novell con terapias de curación de la homosexualidad en las que habría participado como paciente… Todo esto, unido al perfil mediático del que fue el obispo más joven de España cuando Roma se fijó en él para entregarle mitra y báculo, además de su posicionamiento firme a favor de la causa independentista.