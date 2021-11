Isa Pantoja: “Siempre he querido ser notario”

Gente

Cambio de vida

Isa Pantoja lo tiene claro. Es la madurez que da el cumplir años. Y hoy, la hija de Isabel Pantoja, cumple 26. Para celebrarlo, la hermana de Kiko Rivera ha realizado un directo con sus seguidores en Instagram, en el que ha afirmado que está cansada de “ganar dinero fácil” y que quiere “dejar la televisión para siempre”.

La tertuliana compagin sus colaboraciones televisvas con sus estudios universitarios de Derecho. “Ojalá pueda cambiar de vida. Quiero estar en una oficina y trabajar de una cosa normal. Mucha gente cuando me dice ‘‘vas a trabajar’'’ a mí hasta me da cosita decir que voy a trabajar porque trabajar para mí es otra cosa”, ha confesado en su retransmisión en vivo, asegurando que para ella hablar en la tele de otros o de su vida no es un trabajo.

“Mi sueño siempre ha sido otro. El dinero que entra fácil se va fácil. La gente puede seguir por aquí pero yo busco otra cosa. Mi felicidad va a ser cuando haga lo que me guste, siempre he querido ser notario”. “Con 18 años ves que este mundo es fácil y te vas por ahí. Sin embargo, hace un año me lo planteé y me falta algo. Me gustaba filología, mi madre me dijo Derecho, también me gustaba, y al final mira. Todos estos años he disfrutado un montón. Pienso que me lo he pasado tan bien y me lo puedo pasar tan bien, pero ahora tengo otras cosas que hacer”, ha asegurado Isa a sus seguidores.