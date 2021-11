Así ha reaccionado José Bono al salto de su hija Sofía a la prensa del corazón

Gente

Familia

El reportaje que la benjamina del clan Bono protagonizó en la revista ¡Hola! sigue dando mucho que hablar. Es la primera vez que Sofía se sincera ante los medios de comunicación sobre asuntos tan íntimos como su adopción. La hermana de Amelia, Ana y José aseguró que no tenía ningún tipo de curiosidad por conocer a sus padres biológicos y que estaba orgullosa de la familia que la acogió con los brazos abiertos, “un acto de amor incondicional”, tal y como ella misma ha definido. Sin duda, unas preciosas palabras que han sacado una sonrisa a su padre, tal y como ella misma ha mostrado en sus redes sociales.

José Bono, orgulloso de su hija Ana FOTO: @sof_bono Instagram

La joven va camino de convertirse en toda una influencer y ya acumula más de 22.000 seguidores en su cuenta de Instagram. Con ella comparte algunos momentos de su día a día, y su cita con su padre José Bono no iba a ser menos. Con la revista ¡Hola! que publica la entrevista de su hija encima de la mesa, el expolítico no puede evitar sonreír de oreja a oreja. “Padre orgulloso”, dice la benjamina de la familia, y lo cierto es que no se equivoca. Siente tanta admiración hacia la nueva faceta mediática de Sofía que ha puesto una de las fotos del reportaje como fondo de pantalla en su teléfono móvil.

Lo cierto es que los Bono son una de las familias más unidas en el panorama social y suelen celebrar juntos los triunfos de cada uno de ellos. Además, Sofía ha mostrado cierta predilección por su padre, con quien comparte bonitas fotografías en sus redes sociales. Parece que la joven ha llegado a la crónica social para quedarse y su exposición pública no ha hecho más que crecer desde alcanzó la mayoría de edad. Como sus hermanos José y Amelia, se mueve con naturalidad y cierto agrado ante la prensa, mientras que Ana siempre ha sido la más discreta.