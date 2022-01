Jorge Sanz se convierte en abuelo y muestra la primera foto de su nieta

La familia de Jorge Sanz está de celebración. Fue el verano pasado cuando el actor anunció en una entrevista con la revista ¡Hola! que estaba esperando una nieta, una etapa que afrontaba lleno de ilusión. “Ahora comienza la etapa más bonita de mi vida”, decía. Aunque el nacimiento de la pequeña estaba previsto para el otoño pasado, parece que no ha sido hasta ahora cuando el intérprete ha podido conocer a la más pequeña de la casa, tal y como él mismo ha señalado en su cuenta de Instagram. “Con todos mis polluelos en casa... No cabe más amor... ¡Qué ganas tenía de tener a Vega en Villa Sanz”, ha escrito junto a una bonita imagen en la que posa con la bebé.

La fotografía es de lo más tierna y transmite el amor que solo un abuelo puede dar. Parece que el actor está encantado con su nieta, tanto que incluso duda, a modo de broma, de que la deje abandonar su casa, “Villa Sanz”, como él la llama: “No tengo claro que les deje volverse”. La niña es hija de Marta, la primogénita de Jorge Sanz, a la que él conoció cuando ya tenía 18 años. A pesar del tiempo perdido, parece que entre ellos hay una excelente relación, y el nacimiento de la bebé no hará más que unirles todavía más. El padre de Vega es Manuel, un aparejador de Llanes con el que Marta comparte su vida.

En la misma publicación en la que Jorge Sanz ha presentado a su nieta Vega a todos sus seguidores, el actor ha querido también enviar un mensaje de apoyo a su compañero y amigo Antonio Resines, que permanece ingresado en la UCI desde hace más de un mes a consecuencia del coronavirus. “Estoy feliz y toda esta calma se la mando a mi amigo Antoine LaTulipe... Ánimo, grande”, ha expresado junto a la publicación con su nieta.

Preocupación por Resines

Lo cierto es que la preocupación por Antonio Resines es generalizada desde que ingresó en el hospital. Desde su familia no llegan muchas noticias, y aunque insisten en transmitir un mensaje de calma, el hecho de que continúe en la UCI más de un mes después lleva a pensar lo peor. Incluso su amigo, Juan Echanove, confesó lo preocupado que le tenía durante una intervención en ‘El Objetivo’: “Yo no sé qué pasaría conmigo si mi amigo Resines no saliera de esto. Todos los días, cuando me levanto, lo primero que pienso es: ‘Mi amigo Resines está luchando’”.