Miguel Bosé hipoteca su casa de Somosaguas para saldar sus deudas con Hacienda

Aunque en 2019 abandonó la “lista de morosos” de Hacienda al satisfacer una deuda de 1,8 millones de euros, el cantante Miguel Bosé sigue debiendo dinero. El artista fue, además, condenaron a una multa por desgravarse a través de Costaguana, una de sus empresas, gastos como la compra de jamones o servicios de entrenamiento personal Una compañía con un activo de 8 millones de euros pero con pérdidas.. Para solventar sus deudas con Hacienda, Miguel Bosé ha decidido hipotecar su casa familiar de Somosaguas, en Madrid.

La vivienda, de 1.000 metros cuadrados construidos y 10.000 de parcela, está valorada, según Vanitatis en 6 millones de euros. El artista, al demostrar que no dispone de liquidez, pero sí de propiedades, ha aportado su casa como garantía y lo ha hecho con una hipoteca «unilateral a favor de la Agencia Tributaria», cuya propuesta fue aceptada en 2021.

Fue Jorge Javier Vázquez el que en el año 2018 contó algunos detalles desconocidos, pues estuvo a punto de convertirse en su inquilino. Con solo cuatro habitaciones, un salón diáfano y un espectacular jardín, el presentador estuvo a punto de firmar, pero finalmente no dio el paso. «Él estaba en Panamá viviendo y nos dijeron que nos teníamos que esperar a que él volviera en diciembre. Me gustó mucho la casa. No había ninguna imagen, me la enseñaron y me pasaron la hoja de gastos y todo porque estuvimos a punto de alquilarla», dijo.

Desde hace años, el cantante de éxitos como “Amante Bandido” o “Morenamía” vive en fuera de España. Primero se instaló en panamá, donde nació, y ahora lo hace en México. Entre los negocios en los que invirtió destaca las bodegas Casalobos, que llegó a tener una producción importante, y también invirtió en la producción de jamón ibérico. En 2011, sus productos consiguieron la Espiga de Oro al mejor jamón certificado por la Denominación de Origen Dehesa de Extremadura.

Actualmente, Bosé está volcado en la grabación de su biopic así como en la edición italiana de su libro a punto de salir de la mano de Rizzoli.