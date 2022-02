Merluza con cocochas en la comida secreta de Robert de Niro

Milhojas caramelizadas de anguila ahumada, foie gras, cebolleta y manzana verde es uno de los platos emblemáticos de Martín Berasategui. Lo elaboró por primera vez en 1993 y aún forma parte del menú de Lasarte (Guipúzcoa). Es una de las recetas que el cocinero vasco preparará el martes a Robert de Niro junto a ese otro platazo que es el taco de merluza con cocochas, emulsión de café y escamas de pimentón. Joan Roca, una de las patas de El Celler de Can Roca (Gerona), junto a sus hermanos Pitu y Jordi, pondrá su sello a una contesa de espárragos blancos y trufa.

El resto de elaboraciones es un absoluto secreto que la organización se niega a desvelar. Solo sabemos que serán protagonistas tesoros de nuestra gastronomía. Entre ellos, el jamón ibérico, cinco jotas, y la gamba de Palamós y de Denia, emblema de la culinaria de Quique Dacosta, lo mismo que el arroz y el pato de la Albufera, además del atún rojo, los espárragos, la merluza, la anguila, el arroz, el caviar y la trufa negra, protagonista de la cocina de Mauro Colagreco esta temporada. No faltará José Andrés, ya billete de avión en mano. El menú constará de 16 pases y estará formado por seis aperitivos, ocho platos principales y dos postres, cuyos ingredientes de temporada serán los icónicos de cada cocinero.

Quique Dacosta FOTO: Ron Brugal Quique Dacosta.

El protagonista de «El Padrino» dijo sí a ser embajador de Madrid Fusión a cambio de este almuerzo, formado por «el menú impagable», denominado así porque es tan único e irrepetible que podría considerarse el más caro del mundo. El caso es que aceptó en el pasado Madrid Fusión–Alimentos de España promocionar a nivel internacional gratis la próxima edición del certamen internacional, que se celebra del 28 al 30 de marzo bajo el lema «Más allá del producto», cuando, según Cinco Días, su caché oscila los 300.00 dólares. Fue entonces cuando se convirtió en protagonista de un spot de la agencia de publicidad Leo Burnett producido por Attic Films que muestra al supuesto abogado del congreso presentándose en el despacho de De Niro para hacerle «una oferta que no podrá rechazar». Así, la campaña publicitaria corrió como la pólvora por las redes bajo la etiqueta #robertsayyes hasta abrirse paso en el círculo más cercano del actor. «Por supuesto que estoy dentro», dijo.

El trato consistía en participar en el congreso a cambio de este almuerzo, sabedor de que es un apasionado de la buena mesa. La exclusividad está servida. Será el martes en la suite Royal del Mandarin Oriental Ritz, inaugurado en 1910 y que hace ahora un año reabrió sus puertas tras su mayor reforma en 110, en el que Quique Dacosta es director gastronómico. Será a puerta cerrada. Es decir, solo la disfrutarán él y su actual pareja, Tiffany Chen, instructora de artes marciales afincada en Nueva York que intervino en el filme «El becario» (2015). Y únicamente tendrán acceso, además, los cocineros y el pequeño equipo de sala a la citada suite en la que para hacer una noche hay que desembolsar 20.000 euros.

Una de las habitaciones del hotel Mandarin Oriental Ritz de Madrid FOTO: Mandarin Oriental Ritz Mandarin Oriental Ritz

Lo cierto es que la propuesta era tentadora y el intérprete tardó menos de 48 horas en confirmar su asistencia. La única duda era si sería posible hacer hueco en su agenda. Recordemos que desde hace años es también empresario y posee restaurantes y hoteles de lujo en el barrio neoyorquino de Tribeca y otras ciudades del mundo. Desde entonces, junto a sus dos socios, el cocinero nipón Nobu Matsuhisa y el empresario y productor Meir Teper, han levantado un imperio de más de cuarenta restaurantes y hoteles repartidos por los cinco continentes. En nuestro país, escogieron Marbella, Ibiza y Barcelona, donde Nobu acaba de abrir, ya que los establecimientos contaban con llenos diarios hasta la llegada de la amarga pandemia.

Si hacemos cuentas, Quique Dacosta Restaurante posee tres estrellas Michelin en Denia, está presente en 50 Best Restaurant y el menú degustación que sugiere se denomina «Cocinar Belleza» y cuesta 250 euros; el «Hidratado, no marinado», 260; el «Armonías», 420, y el «Experiencia Completa», 448. Por su parte, el de Mauro Colagreco en Mirazur (Mentón) consta de nueve platos y su valor es de 380, mientras que comer en Martín Berasategui (Lasarte) sale por 295, más los 175 de la armonía de vinos, y en El Celler de Can Roca es posible escoger entre el de 215 o el de 250. En el exclusivo Minibar (Washington), de José Andrés, el precio es de 295 dólares más 195 de los vinos propuestos. Este es el aperitivo de la celebración del veinte aniversario del primer congreso de gastronomía global en el que en la proxima edición desmigarán las tendencias internacionales René Redzepi, Álex Atala, Gastón Acurio, Massimo Bottura, Narisawa y David Muñoz, entre otros chefs.