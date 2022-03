El día en que Manuel Bedmar se confesó sobre Rocío Flores y una supuesta infidelidad: “La relación pasa por sus más y sus menos”

La revista ‘Semana’ anunció el jueves pasado que Rocío Flores y Manuel Bedmar habían puesto fin a su relación, un romance de más de cinco años que parecía más que consolidado y que, sin embargo, no ha llegado a buen puerto. De momento, ninguno de los protagonistas se ha pronunciado al respecto y las razones de la separación son todo un misterio, aunque en los últimos días ha planeado la sombra de la deslealtad sobre el joven malagueño. Algunos medios apuntan a que el excuñado de David Flores habría engañado a la nieta de la Jurado con otra chica que parece dispuesta a romper su silencio, y lo cierto es que no es la primera vez que se le tacha de infiel.

Eran finales del año 2019 cuando el extinto programa ‘La habitación del pánico’, presentado por Nuria Marín, sacó a la luz el testimonio de una chica que aseguraba que Manuel Bedmar había sido infiel a Rocío Flores con ella. “Me pidió el Instagram y nos empezamos a hablar por ahí, y todo muy bien, yo sabía que tenía novia, pero no sabía quién era su novia. Me hablaba todos los días, hacíamos incluso videollamadas. Llegamos a quedar dos veces. Hubo besos, pero nada más”, reveló la joven.

Rocío Flores y su pareja Manuel Bedmar FOTO: Instagram

En aquel momento, Manuel Bedmar sí se pronunció sobre esta supuesta infidelidad, asegurando que “no tengo ni idea” de quién era la chica que lo acusaba. Eso sí, confesó que, como ocurre en todas las parejas, su relación con Rocío Flores ha pasado “por su más y por sus menos”. Unas palabras que parecen premonitorias, teniendo en cuenta lo que ha terminado pasando dos años después.

En el caso de la supuesta infidelidad más reciente, la chica que asegura haber tenido un affaire con Manuel Bedmar parece dispuesta a compartir su historia públicamente. La malagueña asegura que tiene fotos y vídeos “en su casa y en su sofá” que demostrarían la presunta deslealtad del joven a Rocío Flores. Además, en ‘Sálvame’ se han publicado unos mensajes de texto en los que el exyerno de Antonio David Flores mantiene una conversación subida de tono con la mujer en cuestión. “Pásame más fotos para que me entren ganas de verte”, le habría dicho.

Jugando al despiste

En medio de esta polémica, Rocío Flores y Manuel Bedmar se mantienen al margen y evitan confirmar o desmentir la ruptura y la supuesta infidelidad. Jugando al despiste, recientemente han sido vistos paseando juntos por Málaga, haciendo caso omiso a las preguntas de la prensa. Una situación que choca con las palabras de la propia Gloria Camila, que, sin querer entrar en muchos detalles en ‘Ya son las ocho’, dejó caer que la noticia de la separación era cierta.