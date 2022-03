Iñaki Urdangarin se refugia con Ainhoa Armentia en su casa familiar

Tras salir a la luz su romance, la relación de Iñaki Urdangarin y Ainhoa Armentia parece consolidarse cada vez más, sobre todo tras el envío conjunto que el exduque de Palma y la Infanta Cristina para comunicar la “interrupción” de su matrimonio.

Iñaki Urdangarin sale del despacho en el que trabaja José Ruiz / Europa Press 26/01/2022 FOTO: José Ruiz Europa Press

Según la revista “¡Hola!”, Urdangarin y Armentia están decididos a que lo suyo funcione y el trabajo ya no es solo su único punto de encuentro, ya que se les ha visto juntos en distintos lugares. Su nuevo refugio parece ser la casa de la madre de Urdangarin en la urbanización privada Ciudad Jardín. Una casa de grandes dimensiones donde el ex deportista ya habría hecho las presentaciones oficiales entre su madre y su nueva novia, aunque también se baraja que Armentia solo visite la casa familiar cuando la progenitora de su pareja no se encuentra en el domicilio, todo según la misma publicación.

Ainhoa Armentia llegando al despacho Europa Press 24/01/2022 FOTO: Europa Press Europa Press

Een cualquier paso, lo que parece claro es que una posible reconciliación del exdeportista y la hija de Don Juan Carlos es cada vez más remota. Además, Pilar Eyre ha ido aportando nueva información durante todo este tiempo y en “Espejo Público” insistía en que la infanta tuvo claro que quería divorciarse en el mismo momento en el que vio las fotografías de su marido con Armentia. No obstante, la periodista apuntó que la hermana de Felipe VI retrasó el momento de anunciar el divorcio por sus hijos y porque la libertad condicional de Urdangarin tenía como condición la conciliación familiar, por lo que prefirió optar por hacer pública una separación provisional en un primer momento.