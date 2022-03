Antonia Dell’Atte, sobre su guerra contra Ana Obregón: “Confío en la Justicia”

El pasado mes de febrero se dio a conocer que el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona había admitido a trámite la demanda que Antonia Dell’Atte había interpuesto contra Ana Obregón, a quien acusa de haberla calumniado. La actriz y bióloga aparecía como imputada en el proceso y sería llamada a declarar en las próximas semanas. La guerra entre estas dos mujeres viene de lejos, y aunque parecía que se habían dado una tregua, ahora la italiana ha desenterrado el hacha de guerra para iniciar una nueva batalla legal que parece segura de ganar: “Confío en la Justicia”, desliza a LA RAZÓN.

De momento, Antonia Dell’Atte se muestra cauta y prefiere no ahondar en muchos detalles hasta que el magistrado dictamine un fallo: “Esperaré a que sean los jueces quienes se pronuncien”. Los hechos por los que decidió llevar a Ana Obregón a los tribunales se remontan a varios meses atrás, cuando el programa de Televisión Española ‘Lazos de Sangre’ le dedicó una entrega para profundizar en su pasado. La exmodelo sugirió que había sufrido maltrato de parte de Alessandro Lecquio, una acusación que ha mantenido a lo largo de los años y que sacó de quicio a la actriz y bióloga.

A través de sus redes sociales, Ana Obregón aseguró que Alessandro Lecquio jamás había puesto una mano encima a Antonia Dell’Atte, y la acusó de haber interpuesto una denuncia falsa de violencia de género contra el padre de su hijo. Fue entonces cuando la italiana decidió demandar a la actriz por calumnias.

Ana Obregón FOTO: Sergio R. Moreno GTRES

“Querida Ana, los documentos a los que te refieres son auténticos, así como la denuncia por calumnias que en breve recibirás. La falsificación de actos público-jurídicos es un grave delito que jamás he cometido. Una vez más, defendiendo a este señora has caído ingenuamente en la trampa de un cobarde que jamás ha sabido admitir sus culpas y coger sus propias responsabilidades”, advirtió entonces Dell’Atte a Obregón.

Las presuntas cartas de Lecquio

Tiempo después, Antonia Dell’Atte publicó en ‘La Vanguardia’ unas cartas supuestamente firmadas por Alessandro Lecquio, en las que el italiano reconocería que su relación con la exmodelo estuvo marcada por la violencia. “Quisiera que no hubiera ocurrido nunca más, que nuestra relación fuera virgen y no plagada de bofetadas y amenazas. Sin embargo, ha vuelto a suceder. En mi cabeza vuelven a mi memoria todas mis promesas, juramentos pactados entre nosotros. Es todo válido, nada ha cambiado si no es el hecho de que te he vuelto a pegar (...). ¿Quieres volver a empezar?”, decía una de las misivas.