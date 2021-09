La pulla de Antonia Dell’Atte a Alessandro Lequio en MasterChef Celebrity 6

Gente

Zasca

Tras varios meses alejada de los focos, Antonia Dell’Atte ha reaparecido en televisión y lo ha hecho en MasterChef Celebrity 6. La modelo ha acudido al plató del talent show culinario para probar los platos de los concursantes y además ha aprovechado para lanzar algún zasca.

La modelo ha recordado también el accidente que sufrió en 2020 cuando una sombrilla cayó sobre su cara desfigurándola: «Perdí 5 dientes y me pusieron 85 puntos en la boca»

Además se ha dirigido a su exmarido Alessandro Lequio al que denunció la pasada primavera por violencia de género. «Tenías que ponerte de rodillas y pedirme perdón a mí primero por haberme maltratado y a todas las mujeres que has engañado a la audiencia. ¡Eres indefendible! Te he perdonado mil veces. ¡Decir que a ti no te han condenado! ¡Tienes que darme las gracias! Mira un poco dentro de ti mismo. Cúrate tu agresividad, tu violencia. Estas cosas que él sabe muy bien que yo he sido artífice de unir a los hermanos y al padre», sentenciaba entonces.

Dell’Atte habló ayer de la importancia de «pedir perdón» en el plató de MasterChef Celebrity 6′ «Si nos equivocamos y pedimos perdón somos más sabios», afirmaba, en clara alusión a Lequio, ante la mirada atenta de los concursantes del talent de La 1.

Dell’Atte destacó también cuál es actualmente su principal proyecto: “Saberse retirar a tiempo”, confesaba. «Estar apartada de algunos focos y vivir el amor más grande de mi vida«. ¿Está de nuevo enamorada o hablaba de su hijo? «No se puede decir nada más», afirmaba la italiana, dejando un halo de misterio e intriga tras sus declaraciones.