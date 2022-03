Amelia Bono responde tajante a los rumores de embarazo

Amelia Bono es uno de los rostros más conocidos de la crónica social, ya no solo por su condición de ‘hija de’ José Bono, sino por su fuerte presencia en redes sociales. Con más de 400.000 seguidores en su cuenta oficial de Instagram, se ha convertido en toda una influencer que comparte con sus fans cada uno de los modelitos que luce en su día a día. Además, también publica algunos momentos de su vida privada y responde a cuestiones personales, como en este último caso. Ante el aluvión de preguntas que le han llegado sobre un supuesto embarazado, la it girl por fin ha aclarado los rumores.

“¿Qué tal, familia? Bueno chicas, quería daros los buenos días. Son las 08:15 horas de la mañana y me he levantado con muchos mensajes privados y en mi muro...”, comienza diciendo Amelia Bono sobre los comentarios de sus seguidores que aluden a un supuesto estado de buena esperanza, justo antes de aclarar que “no estoy embarazada”. Lo cierto es que en una de sus últimas publicaciones, la influencer deja ver un vientre algo menos plano de lo habitual en ella, pero asegura que no tiene nada que ver con un aumento de la familia: “Bueno, me veréis más gordita. ¡Qué bien! Siempre me decís que estoy muy delgada...”.

Pero, además, Amelia Bono ha aclarado que tampoco se plantea tener más hijos en el futuro: “Ni estoy embarazada, ni voy a estarlo. Yo ya he cubierto mi cupo”. Lo cierto es que la influencer ha formado junto a Manuel Martos una preciosa familia de cuatro hijos que parece sacada de un anuncio de cereales y que se mantiene unida a pesar de su sonada ruptura.

Fue en junio del año pasado cuando ambos anunciaron su separación a través de sus redes sociales, aunque dejaron claro que se mantendrían unidos por el bien de los pequeños que tienen en común: “Seguiremos juntos y unidos toda la vida por nuestros 4 tesoros, que son lo más maravilloso que tenemos, y por todo lo que han significado estos años juntos. Damos gracias a la vida por todo lo que hemos vivido y también por todo lo que nos queda por vivir. Nuestro amor y nuestro cariño seguirá siendo igual de importante, igual de bonito, igual de grande, pero diferente”.