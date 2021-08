Gente

El pastizal que se “ahorra” Jesulín al no pagar los estudios de su hija Andrea

Lo que le da a una hija se lo niega a la otra. Jesús Janeiro, ese que cuelga el teléfono a los periodistas si no hay un cheque de por medio, paga todos los gastos de su hija menor, Julia, y elude cualquier responsabilidad, según se publicó en su momento y corroboró la misma Belén Esteban, en el coste de los estudios de su primogénita, Andrea Janeiro Esteban. De esta forma, nos cuenta una fuente muy cercana a la colaboradora, ella se califica como copresentadora aunque no lo sea, “se ha estado ahorrando más de veinte mil euros al año entre la matrícula y el resto de gastos que genera la carrera académica de Andrea en Inglaterra. En este aspecto, es Belén la que se ha hecho cargo de todo, y está orgullosa de su hija, porque Andrea ha sacado unas notas magníficas, de matrícula de honor”.

Andreita, como le llaman en casa, ha cursado la carrera de Comunicación Audiovisual en el prestigioso centro Birmingham Metropolitan College, uno de los más exclusivos del Reino Unido. Y a juicio de uno de sus profesores, “es una alumna excelente. Estudiosa, inteligente, que trabaja muy bien en equipo”.

José M., un alumno español que coincidió con ella en dicho colegio, califica a la hija del torero y la ex princesa del pueblo, como “una chica muy cercana, buena compañera y poco amiga de juergas y discusiones. Creo que tiene un novio inglés, un chico que la esperaba en la puerta del college al acabar las clases. Que sepamos, llevaba una vida muy discreta…”.

Andrea no es una persona rencorosa y, si hacemos caso a algunas fuentes, mantiene una relación, prácticamente telefónica, con su padre. No le echa en cara su desapego y el desinterés del pasado por compartir con ella momentos felices de su vida, e intenta reconducir la relación hacia metas más felices y estables. La misma Belén propicia la relación, aún siendo consciente de que Jesulín no es un padre ejemplar para la hija de ambos.