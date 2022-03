El entorno de Almudena Cid desvela la otra versión del divorcio de Christian Gálvez

Hace pocos meses se dio a conocer que Christian Gálvez y Almudena Cid tomaban caminos separados tras más de 11 años de relación. Poco tiempo después, su ruptura se hacía oficial mediante un acuerdo de divorcio del que se dieron a conocer algunas claves. En el terreno económico, la deportista se habría quedado con un loft valorado en 225.000 euros, un coche de alta gama, una furgoneta y dos plazas de garaje, mientras que el presentador habría preferido la casa en la que compartieron su vida hasta que la relación se acabó. Sin embargo, desde el entorno de la exgimnasta apuntan ahora a una versión muy diferente.

Su círculo íntimo desliza a ‘Semana’ algunas correcciones sobre los bienes con los que Almudena Cid se ha quedado, comenzando por restar valor al supuesto loft. “¿225.000? No sabía yo que una oficina en un pueblo valdría tanto… No fue capaz de venderlo ni por la mitad”, señalan sus más allegados. Del mismo modo, niegan que el coche sea en realidad de alta gama, y aseguran que se trata de un Fiat normal y corriente. Además, achacan a Christian Gálvez cierta cobardía por no ser capaz de transmitir a la que fue su esposa las razones por las que decidió separarse.

En los últimos días se ha comentado que el presentador podría haber escrito una carta a Cid expresándole todos sus sentimientos, una información que, de nuevo, niegan desde el entorno de la deportista: “Era un mensaje de texto, no una carta, y no decía nada del motivo por el que la dejaba. No se atrevió ni siquiera a llamar por teléfono”.

Christian Gálvez y Patricia Pardo dan un paseo romántico por Madrid FOTO: Francisco Guerra Europa Press

Aunque ella se ha mantenido en silencio desde que se produjo la ruptura, no es la primera vez que desde su círculo íntimo se pronuncian sobre lo ocurrido, dedicando no muy buenas palabras a Christian Gálvez. “Ninguna mujer se merece esto”, sentenciaron, refiriéndose a “las formas” con las que el presentador dejó a su expareja. Además, destacaron las sospechosas “prisas que le entraron” por separarse, apuntando en ‘Semana’ que “no era normal habiendo reformado la casa entera poco antes. La dejó el 23 de noviembre”.

Del mismo modo, afearon la actitud de Christian Gálvez por exhibir su nuevo amor hacia Patricia Pardo, solo unos pocos meses después de haber roto su matrimonio de más de una década. Más allá del entorno de la deportista, fueron muchos los que reprocharon sus palabras en la radio mientras que la exgimnasta reconocía que estaba pasando por uno de sus peores momentos.