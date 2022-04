Makoke presume de abdominales, tras su último retoque estético

Makoke se pone a punto para el verano. La colaboradora de televisión no solo cuida su alimentación, sino que además practica ejercicio a diario. Sin embargo, no contenta con eso, no duda en pasar por algún retoque estético cuando lo considera necesario. El último: lucir tableta.

Makoke ha compartido con sus seguidores en redes sociales imágenes de su abdomen plano y definido. La exmujer de Kiko Matamoros ha contado que el retoque que se ha hecho consiste en “estimular el colágeno y la elastina de la tripa para que la piel quede más tonificada”. La colaboradora ha enseñado desde la clínica cómo a través de una máquina de última generación, se ha sometido esta sesión en la que “lo único que se siente es calor e impulsos”. De esta forma Makoke consigue “evitar que haya flacidez y que la zona quede marcada”. Eso sí, Makoke ha recordado que este retoque estético hay que complementarlo con una buena alimentación y ejercicio físico para que sea efectivo.

Un retoque que muchos apuntan a que podría haber sido motivado por su supuesta participación en “Supervivientes”. Una propuesta que finalmente no ha sido posible, no al menos en esta próxima edición.