Kerem Bürsin y Antonio Banderas, juntos en Semana Santa: esta es la foto que ha revolucionado las redes sociales

Son dos superestrellas internacionales, y parece que entre ellos existe una estupenda relación de amistad. Antonio Banderas y Kerem Bürsin, el actor turco conocido por su papel en ‘Love is in the air’, se han reunido para disfrutar de la Semana Santa malagueña, tal y como se puede observar en la imagen que el artista español ha compartido a través de sus redes sociales. En menos de 24 horas, su publicación ha superado los 60.000 ‘me gusta’ y ya cuenta con miles de comentarios de fans que se han ‘derretido’ ante semejante estampa.

Por su parte, Kerem Bürsin también ha querido compartir con sus más de 10 millones de seguidores una instantánea de su encuentro con Antonio Banderas en la Semana Santa. “Muchas gracias por tu hospitalidad. Una experiencia increíble. Hasta la próxima”, ha escrito el turco junto a una fotografía en la que posa con el protagonista de ‘La piel que habito’ en un balcón malagueño.

Lo cierto es que, en más de una ocasión, Bürsin ha manifestado su admiración hacia la ciudad andaluza, de la que quedó prendado cuando la visitó en el Festival de Cine. Del mismo modo, el turco se ha declarado fiel seguidor de Antonio Banderas, en cuya carrera artística se inspiró para forjar su trayectoria ante las cámaras. De hecho, la última vez que estuvo en Málaga, también se dejó ver junto a uno de nuestros actores más internacionales, visitando el Teatro del Soho CaixaBank para ver ‘Company’, la obra producida por Antonio Banderas.

Parece que entre ellos existe una estrecha relación de amistad, y cualquier hueco libre en sus apretadas agendas se convierte en una buena ocasión para reunirse y disfrutar juntos de la amplia oferta de ocio con la que cuenta la ciudad de Málaga, especialmente en Semana Santa.

¿Salto a Hollywood?

En los últimos días, ha sonado con fuerza la idea de que Kerem Bürsin pueda convertirse en el próximo Lobezno. Los rumores llegaron con la publicación de unas fotografías en las que el turco aparece caracterizado como el mítico superhéroe, pero lo cierto es que se trataba de un fotomontaje realizado por un artista del que él mismo se ha declarado admirador.

Pero las habladurías sobre el futuro de su carrera no cesan ahí. Se comenta que Disney + podría producir una serie en la que él sería el protagonista, mientras que otros lo ven como el próximo agente secreto 007. Además, sus numerosos viajes a España también han llevado a pensar a que Kerem Bürsin podría estar trabajando en un nuevo proyecto en nuestro país. Todo está por ver.