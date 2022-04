Así es Casilda Ybarra, la futura mujer de ‘El Litri’

Cuando lean estas líneas alguno pensará si estoy hablando de la heredera de una conocida marca de mayonesa, pero no, estoy hablando de la futura mujer de Miguel Báez Spínola, «El Litri».

Sí, ese torero guapo y elegante que siempre ha sido el más ligón; entre sus conquistas figuran desde la hermana de un rey, el de Marruecos; a una duquesa, Eugenia Martínez de Irujo; pasando por una «princesa» de Nueva York, Carolina (Adriana) Herrera, «la auténtica», como dice su famosa madre, la «reina» de la elegancia con su firma homónima y también reina de las célebres camisas blancas almidonadas.

Carolina se había fijado en él cuando vino a rodar un documental sobre tauromaquia a España, y es que no hay duda, es un hombre muy atractivo, así que por él dejó La Gran Manzana y se vino a vivir nuestro país. Fueron relativamente felices y formaron una familia con tres hermosos hijos (Olimpia, Miguel y Atalanta), a los que hemos visto sin pixelar gracias a «Mother and Child», un libro de edición maravillosa y en su fabulosa casa de veraneo de Los Hamptons. Carolina es una madre orgullosa y se definía como una mezcla entre Mary Poppins, una hippy feliz, un sargento y una profesora. No sabemos cómo definiría en aquel momento al que ya era su exmarido, porque recordemos que el matrimonio, según los Mentideros de la Villa, llegó a su fin por una piedra que se encontró en el camino… Sí, recuerden el escándalo monumental y la cornada, nada esperada, que recibió la dulce Carolina al ver que a su marido le gustaba todo lo opuesto a la casi perfección que ella representa: el pelo rubio teñido, la poca clase y demás «valores» de la actriz porno María Lapiedra; solo hay que ver sus anuncios en Youtube. Torero de luces, ¡qué pocas tuviste en esa ocasión!

'El Litri' y Casilda Ybarra en la portada de la revista '¡Hola!' FOTO: La Razón ¡Hola!

Los futuros novios se conocieron en una corrida de toros y podemos decir a Casilda que ahora ya puede respirar casi tranquila, porque ya se ve que Miguel es un buen caballero y esas aventuras de la juventud ya han quedado atrás. De esta dama discreta poco se sabe. Tuvo un novio de los de antes, de los que nunca llegan a vivir juntos, así que, aunque la boda no será religiosa, porque él no tiene la nulidad eclesiástica, el resto suponemos que será muy «comme il faut». Pertenece a una familia tradicional y le encantaría casarse por la iglesia, suponemos que a él también, ya que es descendiente del cardenal Marcelo Spínola, pero no va a poder ser por el momento. La boda se celebrará el día de San Isidro, pero no en la tierra natal del novio, sino como manda la tradición, en la de la novia, Sevilla... y olé.

Casilda tiene también familia catalana por parte de madre Cuca (Casilda Fontcuberta). Es muy guapa y una mujer muy discreta , ya que por no tener, no tiene ni redes sociales, y siempre ha estado protegida por sus tres hermanos, al ser la única chica de la familia. Su padre es accionista de Ybarra, una familia bien, que Conchita Spínola, su futura suegra y dueña de una gran fortuna, ve con buenos ojos. Ella vive Madrid y él tiene una casa magnífica en Sevilla, y suele repartirse entre el campo, Huelva y esta casa, pero se desconoce dónde fijará la nueva pareja su hogar. A Casilda le encanta ir de compras a una tienda sevillana fabulosa de ropa de la que es dueña Cuqui Castellanos, y como tiene una figura esbelta, todo le sienta bien.

Pedida de mano tradicional

Su círculo más próximo aseguran que están muy enamorados y que va a ser una boda preciosa y con mucho sentimiento. La novia tiene 42 años y es historiadora del arte; le encanta Italia, porque estuvo un tiempo residiendo en Venecia. Ahora trabaja como directora de proyectos culturales de la Fundación Factum. La pedida de mano fue tradicional, en la casa de ella, lució un vestido marrón chocolate. Es muy amiga de la diseñadora de trajes de flamenca Rocío Peralta, con la que comparte muchas aficiones y seguro que la ha acompañado también en sus pruebas de vestido de novia. Estos días ha visitado la Barcelona Bridal Fashion Week, donde ha descubierto una firma cosmecéutica de lujo, Nescens, cuyos productos la hará lucir radiante en el día más importante de su vida.

Mima mucho su cabello, brillante y de color castaño natural, con la línea capilar de Óvaco, lo mejor de las fórmulas coreanas junto a equipos internacionales de USA y de Alemania, y que en nuestro país encontramos gracias a la estilista Silvia Moreno.

Miguel Báez, 'El Litri', en una imagen de archivo FOTO: KLA GTRES

Le encantaría ser madre cuanto antes, porque el reloj biológico sigue avanzando, pero no parece que vaya a tener problema según la prestigiosa ginecóloga Marta Sánchez-Dehesa, quien asegura que cada vez son más las mujeres que retrasan ese momento, pero también la ciencia ha avanzado cada vez más para poder cumplir el sueño de muchas parejas. Deseamos a Casilda una feliz boda, en la que será la envidia de muchas mujeres. ¡Vivan los novios!