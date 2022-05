Los sábados de Lomana: con los toros y por la libertad de expresión

Adoro este periódico, es un refugio de libertad de expresión. Nunca me he sentido condicionada ni censurada a la hora de escribir, ya que nuestro país se ha vuelto intransigente con la libertad de expresión llevándonos casi sin ser conscientes a la autocensura permanente. Madrid está que revienta de fiesta, gente y animación especialmente en nuestra Plaza de las Ventas. Esta siendo una feria como no había visto hace mucho tiempo, cada día lleno absoluto, muchísimos mexicanos, peruanos, colombianos, que llegan a Madrid para disfrutar de San Isidro, de la gastronomía y el ambiente; países que nos han dado tan buenos toreros como nuestro querido Andrés Roca Rey que está siendo el triunfador esta temporada en todas las ferias. Ayer comentaba con mi amiga Ana Peña la alegría que produce ese murmullo de cientos de personas en los cafés de la Plaza justo antes de entrar y sentarnos cuando empieza el «paseíllo», la alegría de la gente pidiendo su café o bebida mientras nos saludábamos, incluso abrazábamos, después de tanto tiempo de pandemia. Las Ventas es un punto de encuentro donde no hay clases sociales ni tonterías, solo une la afición a la fiesta del toro. Normalmente se va muy bien arreglado, los hombres al menos en Madrid y Sevilla, con traje y corbata; las mujeres se ponen guapas, muchas veces con algún toque, como claveles en el vestido o un mantoncillo pequeño, algo que sea muy nuestro. El tendido se llena de personas variopintas entre los que suele haber actores y cantantes como Sabina, gran aficionado; antes nuestro Rey Emérito iba con su hija Elena y su nieta Victoria, políticos, empresarios y todo tipo de fauna urbana. Cuando les comentaba lo de censura es porque me encantaría publicar en mis redes fotos o videos de las Ventas en una de las coloridas y bonitas tardes de lleno total pero no me atrevo. La violencia es tal, que empiezan los salvajes defensores de los animales a insultar y desear tu muerte de las formas y maneras más terribles que puedan imaginar en un ejercicio de cinismo y contradicción difícil de superar.

Para ellos, la vida de cualquier aficionado a la fiesta no merece la pena ni el respeto. Las contradicciones forman parte del ser humano y yo también en este caso tengo la mía. Adoro a los animales y también adoro al toro, un animal tan mítico y espléndido, pero su razón de ser es medir y mostrar su belleza y trapío en la plaza, de otra forma ya habría desaparecido. Antes de llegar a ese punto ha tenido una maravillosa vida en el campo, muy cuidado por los mayorales, incluso tiene la posibilidad que por su casta y bravura lo indulten y pasar el resto de su vida muy cuidado de semental en la Dehesa donde salió hacia la plaza.

Cambiando de tercio, les comento el surrealista y divertido espectáculo de entretenimiento que organizó Tele 5 en la «Sálvame Fashion Week» con un homenaje a la moda española y sus nuevos diseñadores entre los que también había algunos más veteranos. Los colaboradores estuvieron fantásticos como modelos, lo hicieron francamente bien, poniendo su energía y mejor actitud en la pasarela. La producción fue perfecta, yo estaba de jurado y me costaba mucho decidir quién era el mejor. Y mucho más cuando me preguntaba el presentador quién era el peor. Para mi ninguno. Nos reímos y disfrutamos mucho. La audiencia fue enorme y esa es la mayor satisfacción. ¡Feliz weekend!