¿Reconciliación entre Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas?

El pasado mes de febrero se hizo pública la ruptura de Vicky Martín Berrocal y Joao Viegas Soares después de cuatro años de relación, en los que incluso la diseñadora se mudó a Portugal para vivir su bonita historia de amor. Una noticia que pilló por sorpresa y de la que se desconocen los motivos.

Pero lejos de aclarar su ruptura, Vicky Martín Berrocal solo alimenta los rumores de una segunda oportunidad para ambos, y es que recientemente viajó hasta Lisboa para reencontrarse con el empresario portugués y su mascota. Además, en su última aparición pública, la diseñadora dejaba abierta la puerta a una reconciliación con el empresario portugués: “Nunca se sabe. ¡Si está para ti, ni aunque te quite. Si no está para ti, ni aunque te ponga’. Ojalá eso, ojalá lo que tenga que venirme, pero que me emocione y que lo sienta”.

Vicky Martín Berrocal junto a Alba Díaz. FOTO: @albadiazmartin

Una reconciliación sobre la que Alba Díaz, su hija, no ‘se moja’, dejando en el aire si le gustaría que su progenitora retomase su historia de amor con Viegas Soares. “Lo que me encanta es el sol de Madrid y el tiempazo que hace, no puedo estar más contenta. Me hace sentir tan feliz”, asegura la joven a Europa Press.

“Yo soy yo y mi madre es mi madre. Es como si le preguntas a un manzano que por qué no te da peras, pues lo mismo”, zanja así los rumores sobre una segunda oportunidad entre Vicky y Joao.