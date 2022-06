María Teresa Campos cuenta por qué nunca hablará del suicido de su marido, el padre de Terelu y Carmen Borrego

Siempre han presumido de mantener una relación excelente y de estar muy unidas. De hecho, desde la familia Campos se refieren a Rocío Carrasco como la otra ‘hija’ de María Teresa. Sin embargo, en las últimas semanas se ha especulado sobre un distanciamiento entre la heredera universal de la Jurado y el mediático clan, a raíz de su sonada ausencia en la boda del primogénito de Carmen Borrego. Ahora, es la matriarca quien confirma que la situación ha cambiado y que existe un distanciamiento.

María Teresa se ha abierto en canal en una entrevista con Kiko Hernández, publicada en la revista ‘Lecturas’. Aunque mantiene que quiere “mucho” a Rocío Carrasco, la veterana periodista lamenta que su vínculo ya no es el que era. “Últimamente, Rocío Carrasco y yo estamos menos unidas”, reconoce entre las páginas del mencionado medio, recordando aquellos felices fines de semana en los que la hija de ‘la más grande’ se pasaba a verla a su casa.

María Teresa Campos y Rocío Carrasco en Madrid FOTO: KLB GTRES

Lo cierto es que hace falta remontarse a mucho tiempo atrás para encontrar una imagen de Rocío Carrasco junto a María Teresa Campos. De hecho, la colaboradora de ‘Sálvame’ ni siquiera acudió a su cumpleaños el pasado 18 de junio, rompiendo así una tradición que se venía siguiendo en la familia. El paparazzo Diego Arrabal explicó en su canal de Youtube que la esposa de Fidel Albiac se negó a dejarse caer por la fiesta porque el chófer y amigo de la anfitriona, Gustavo, no podía ir a recogerla.

Las otras ‘bombas’ de María Teresa Campos

En su entrevista, la presentadora no solo se ha referido a su relación con Rocío Carrasco, sino que se ha pronunciado sobre otros muchos asuntos, empezando por sur orígenes. María Teresa Campos ha recordado su primera etapa en su Málaga natal, aunque recalca que no entrará en detalles para proteger a Carmen Borrego y Terelu Campos. Fue en esa época cuando su marido y padre de estas se suicidó. “Hay una parte de mi vida, que no es la de Madrid, de la que nunca voy a hablar por mis hijas. De mi marido y de cuando se quitó la vida”, sentencia.

Carmen Borrego y Terelu Campos FOTO: Autor desconocido Mediaset

De quien sí habla sin tapujos es de Pipi Estrada, el ex de Terelu Campos que recientemente ha vuelto a poner a las Campos contra las cuerdas tras su regreso a Telecinco. María Teresa desvela una anécdota que no deja en muy buen lugar al tertuliano: “Pipi me costo dinero. Pagué dos millones y medio de pesetas por retirar unas fotos, porque salía de una casa de putas e iba con una agarrada, como que se había echado una amiga allí”.