Ivonne Reyes y Pepe Navarro, cara a cara en el juzgado de Violencia sobre la Mujer

Ivonne Reyes y Pepe Navarro han coincidido de nuevo, seis años después, en el Juzgado de Violencia de Género de Madrid para comparecer ante el juez, tras admitirse a trámite la demanda de ella contra el presentador por amenazas y acoso, presentada hace unas semanas.

Con semblante muy serio y vestida completamente de negro, la presentadora llegaba al juzgado en compañía de su abogada. Aunque contenta porque la demanda se haya admitido a trámite y de que por fin la vayan a escuchar, Ivonne Reyes reconocía que acudía “nerviosa”. Además de aportar la grabación de la llamada que Pepe Navarro hizo al programa “Viva la vida”, también ha llevado todas las copias de las denuncias que ha interpuesto ante la policía en las últimas dos décadas, así como los tratamientos con psicólogos forenses especialistas.

Ivonne Reyes, junto a su hijo Alejandro

Pepe Navarro llegaba también acompañado de su letrado, aparentemente tranquilo y declarando a la prensa: “Aquí está el circo, es lo que le gusta a esta chica”. Y ha remarcado que espera que a Ivonne “se le quite el miedo”. A este respecto, y aunque ha coincidido en la misma sala, la presentadora ha pedido que se colocara un biombo para no tener que ver de frente al presentador.

Ivonne Reyes acudió al programa “Viva la vida” a mediados de abril para hablar sobre la paternidad de su hijo, pero antes de comenzar la entrevista Pepe Navarro llamó en directo: “Sinvergüenza. Sabes perfectamente que el hijo no es mío. Atrévete a decir el nombre del padre. Llevas toda tu vida engañando a tu hijo. Tienes un morro que te lo pisas”, le dijo él. Ella confesó que llevaba años sintiéndose “acosada” por Navarro y que “Alejandro no tiene dudas, yo no tengo dudas y Pepe tampoco, esto es una pantomima”. Tras el enfrentamiento televisivo, la venezolana reveló que había denunciado en una comisaría de Policía detalles que le hicieron temer por su vida, como que un coche la siguiese hasta casa. Además aclaró que no era la primera vez que denunciaba a Navarro.