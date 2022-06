Jill Biden y sus acompañantes sorpresa en Madrid

La esposa del presidente de Estados Unidos Jill Biden aterrizó el pasado domingo en Madrid para asistir a las actividades preparadas en torno a la cumbre de la OTAN que desde hoy y hasta el 30 de junio tendrán lugar en la capital española.

Ayer se produjo el encuentro de la primera dama de Estados Unidos y de la Reina Letizia, que se estrenaba como anfitriona del colectivo de acompañantes a los que hará de guía estos días. Entre los actos que están previstos, esta noche se celeberará una cena de gala en el Palacio Real, y mañana por la mañana visitarán la Granja de San Ildefonso. Después acudirán a conocer el Museo Reina Sofía y comerán en el restaurante NuBel de Madrid. Por la noche, se celebrará una cena en el Museo del Prado.

Jill Biden, junto a sus nietas, de compras por Madrid José Ramón Hernando / Europa Press 27/06/2022 FOTO: José Ramón Hernando Europa Press

Sin embargo, la primera foto de Jill Biden en nuestro país se produjo el domingo por la tarde. La esposa de Joe Biden aterrizaba en la base aérea de Torrejón de Ardoz a bordo del Air Force One. Y, sorprendentemente, no iba sola. Jill Biden voló hasta nuestra ciudad acompañada de dos de sus nietas. Fue posteriormente en el primer acto de Jill con Doña Letizia cuando la primera dama presumió de sus nietas: “He traído a dos de mis dos nietas conmigo”, le ha confesado a la Reina.

La Reina Letizia, anfitriona de Jill Biden. (Nacho Doce/Pool Photo via AP) FOTO: Nacho Doce AP

Las tres, a la espera de la llegada hoy del presidente Biden, se alojan en la Embajada de Estados Unidos, en la calle Serrano de Madrid.

Pero, quiénes son las nietas de Joe y Jill Biden

Finnegan y Maisy son hermanas y dos de las tres hijas de Hunter Biden y su exmujer, Kathleen. El viaje junto a sus abuelos servirá a las jóvenes para alejarse de la tormenta mediática que ha provocado la publicación del libro “If We Break: A Memoir of Marriage, Addiction and Healing”, que repasa las intimidades más duras del matrimonio de sus padres, así como las traiciones que terminarn en el divorcio de la pareja en 2017.

Finnegan, de 22 años, es la nieta mayor de los Biden, aunque la más mediática de las tres hermanas es Naomi. A diferencia de su hermana, ha preferido mantener sus redes privadas en todo momento, así que poco o nada se sabe de su vida y gustos. Aunque sí ha trascendido que estudia en la universidad de Pensilvania y que es activista abanderada de varias causas como la defensa de los derechos de las mujeres y la lucha contra las conductas machistas.

Maisy, la pequeña de las nietas de Joe y Jill Biden tiene 20 años y es una apasionada del baloncesto. Durante años ha compartido cancha con una de las hijas de Barack Obama, Sasha que es, además una de sus mejores amigas. Estudió en el Sidwell Friends School de Washington y pronto ingresará en la universidad. Mientras tanto,le gusta crear contenido para TikTok, donde cuenta cada día con más seguidores.