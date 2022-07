Ana María Aldón, abatida

Tras reaparecer en televisión el sábado pasado en Déjate Querer, Ana María Aldón visitó este domingo Viva la vida, donde sus compañeros le afearon no haber elegido el plató de su programa para regresar. En líneas generales, la mayoría de los colaboradores reconocieron verla “abatida”, pero la criticaron igualmente por no entender algunas de sus explicaciones.

Raquel Bollo insistió a Ana María que “no estás para estar en un plató de televisión porque estás absolutamente medicada, necesitas estar fuerte y no te considero una persona fuerte ahora”. “Lo he dicho desde el principio”, compartió ella, “es lo que hay. Estoy así y he de decir que me encuentro bastante mejor que como he estado”.

Ana María Aldón, Gloria Camila Ortega y José Ortega Cano. FOTO: Gtres

Esta mañana, “el programa del verano” ha mostrado las imágenes de la reacción de Gloria Camila a la entrevista de Ana María Aldón en el programa “Déjate Querer”. La hija de Ortega Cano publicaba en su Instagram las siguientes palabras reaccionando a las imágenes: “Con lo fácil que es dar una opinión sin tener necesidad de faltar al respeto, y por favor, ahorraos el venirme con historias del pasado a justificar vuestras actitudes del presente”.

Tras verlas imágenes, Patricia Pardo ha afirmado que “quizás tenga razón”. En cambio, Lequio se ha mostrado muy crítico con Ana María: “Lo tremendo fue cuando dijo que se lio con un señor mayor con el que tuvo mucho cariño, pero nada de pasión, decir que un señor no es viril me parece humillarlo”. Finalmente, Paloma García Pelayo ha defendido a la mujer de Ortega Cano: “Hay otra Ana María, es capaz de hacer esto, va a poner límites con cosas que tienen que ver con la familia y tiene todo el derecho del mundo”.