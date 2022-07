Ana Soria y Enrique Ponce, “calentón” en alta mar

Tras meses desaparecida de las redes sociales, Ana Soria ha vuelto a dar señales de vida con la publicación en su perfil de Instagram de unas bonitas imágenes en las que se demuestra que la pareja continúa su relación tan enamorados como hace dos años, cuando el anuncio de su noviazgo pilló por sorpresa a todos.

Soria y Ponce se instalaron en Almería, donde viven su amor y parece que, según la revista “Diez Minutos” en los próximos días el diestro le pedirá matrimonio a su joven novia. Han superado, por tanto, la etapa en la que se afirmaba que la pareja podría estar atravesando una grave crisis sentimental.

Ana, además, ha vuelto a utilizar su cuenta donde ha compartido una historia de lo más romántica en la que se la puede ver con Enrique Ponce bañándose en el mar. La joven almeriense ha reactivado su perfil anterior, @anasoria.7, por lo que mantiene sus más de 124.000 seguidores. Sin embargo, ha eliminado todas las imágenes anteriores así como los contenidos en los que había sido etiquetada. La última vez que la pareja utilizó Instagram fue para compartir uno de sus planes más románticos, la visita a la Geoda de Pulpí, en Andalucía.

A Soria siempre le ha gustado mantenerse en un segundo plano, aunque en su momento sí aprovechó una llamada telefónica con el colaborador del programa “Viva la Vida”, José Antonio Avilés, para explicar el continuo acoso que estaban sufriendo tras hacer pública su relación: “Hemos estado mucho tiempo aguantando cosas que nadie aguantaría. Hemos aguantado continuas invenciones y ofensas hacia mi persona, hacia la gente que quiero, hacia mi pareja, hacia mi familia, y ha llegado un momento que esto cansa. [...] Yo pensaba que quitándome las redes sociales e intentando salir del foco mediático todo esto pararía, pero he visto que no, que incluso ha ido a peor. Me he dado cuenta de que nuestro silencio lo que ha hecho es propiciar que se cuenten todo tipo de mentiras”.

El que no ha vuelto a publicar nada en su perfil social es el torero, quien en su momento dio mucho que hablar por las imágenes y vídeos que compartía con supareja.