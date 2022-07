Muere la “princesa” de Tamara Gorro

Tamara Gorro ha sufrido un nuevo varapalo. La influencer anunciaba a sus seguidores que su “princesa” había fallecido. La pequeña Valeria, de tan solo 5 años, no ha podido superar el cáncer que padecía. La pequeña era la hija de unos amigos muy íntimos, y se refería a ella con los términos «sobrina» y «princesa».

«Mi princesa. Mi niña de la eterna sonrisa.Toda una vida juntas, pero cinco años inseparables. Una balanza donde existió el sufrimiento, pero sin duda ganó la fuerza, la energía, las ganas y el amor... Te has ido mi vida, te has ido para siempre. Pero enseñando al mundo que no se puede dejar de luchar, y siempre hacerlo con una sonrisa. Eres un ejemplo de admiración», comienza su emotivo post con una foto de ellas sonriendo.

«Mi princesa, no sabes el vacío que me dejas, no te imaginas cuanto me has ayudado, enseñado y motivado. Hasta nuestra despedida ha sido especial y única. La tristeza me invade y tengo el corazón roto, yo no quería este final y sé que tú tampoco, quedaban muchas cosas por hacer juntas. Pero te juro que las haré, te lo he prometido y así será», añadía, destrozada Gorro.

El año pasado, Gorro viajaba de urgencia a Barcelona, donde comenzaban un nuevo tratamiento para tratar a la pequeña. «Lleva con un cáncer desde los cinco años y por desgracia ha habido una recaída bastante grave y está débil. Estamos haciendo lo mismo que haríais vosotros si tuvierais a unos amigos, a vuestra familia, en una situación extrema», detallaba entonces.

«Vuela alto cariño. Allá donde vayas seguirás brillando, porque eres luz. Te voy a tener presente cada día de mi vida. Lo siento en el alma por no haber podido hacer más para ayudarte y curarte, lo siento. Te amo y jamás te olvidaré. Tu tía Tamara», finaliza el mensaje al que ha añadido un lazo negro en señal de luto.