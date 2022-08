Las horas más bajas de Ana María Aldón: los suspiros de una mujer agotada

No es ningún secreto que el clan de Ortega Cano no atraviesa por su mejor momento. Desde hace meses se vienen publicando informaciones que han afectado a la paz familiar, relativas tanto al enfrentamiento entre Gloria Camila y Ana María Aldón como a una supuesta separación entre la diseñadora y el diestro. Es la propia andaluza quien ha alimentado estas habladurías a través de sus intervenciones en diferentes platós de televisión, pero, de un tiempo a esta parte, el silencio se ha convertido en su principal seña de identidad. Aunque últimamente ha intentado alejarse del foco mediático, la prensa ha vuelto a dar con ella en Cádiz, y lo cierto es que no presenta un buen aspecto.

Ana María Aldón se encuentra pasando unos días en su tierra natal, aprovechando el tiempo libre para reunirse con su familia sureña y demás seres queridos. Sin embargo, ni siquiera ellos son capaces de lograr que la modista recupere la sonrisa. Cabizbaja y con rostro muy serio, tan solo responde con quejosos suspiros a las preguntas de los reporteros que la siguen por las calles de Cádiz. Desde su entorno, apunta la revista “Semana”, aseguran que “está flojita”, y no hay más que verla para confirmar que pasa por una época muy difícil.

Ana María Aldón FOTO: GAA GTRES

Todavía sin pronunciarse sobre sus planes más inmediatos en lo relativo a su relación con Ortega Cano, los hechos apuntan a una inminente ruptura. El torero y ella permanecen distanciados desde hace semanas, y fue la propia Gloria Camila, hija del torero, quien reveló en “Viva la vida” que ya hacen vidas separadas. Además, desde “Sálvame” se apuntó a la posibilidad de que uno de los dos haya contratado una entrevista exclusiva con una revista del corazón para anunciar, previo pago de una cantidad desorbitada, que ya no son pareja.