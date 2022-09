Los 70 años de Mickey Rourke: cine, boxeo y cirugía

Mickey Rourke cumple hoy 70 años y llega a la senectud con una larga carrera profesional a las espaldas y habiendo vivido una extensa vida. El actor rodó su primera película ‘1941′ en 1979 pero no alcanzó la fama hasta que protagonizó ‘La ley de la calle’, ‘9 semanas y media’ y ‘El corazón del ángel’. También fue conocido por su faceta como boxeador. Este deporte lo llevó a someterse a unas cuantas cirugías estéticas por las lesiones que sufrió y, a día de hoy, siempre acapara titulares por su aspecto físico. “La mayor parte de mis cirugías fue para reparar el destrozo de mi cara por el boxeo. Pero acudí al tipo equivocado”, dijo en una ocasión.

Su apariencia ha sufrido un gran cambio a lo largo de los años y siempre ha sido una de las cosas más comentadas, más allá de su carrera cinematográfica. En 2008, después de unos años oscuros, volvió a resurgir en el mundo de la interpretación y fue nominado a los Óscars como mejor actor protagonista por su trabajo en la película ‘El luchador’. Mickey Rourke ha sido uno de los sex symbol del cine y un mito erótico de los años 80 y su imagen siempre ha sido una de las cosas más comentadas sobre él.

La metamorfosis de Mickey Rourke

Como muchas estrellas, llevó una vida de excesos que le le llevaron por el mal camino durante una temporada pero volvió a encaminarse. Ha sido una de las leyendas del cine de Hollywood y uno de los rostros más guapos y atractivos de la gran pantalla y, a día de hoy, sigue cosechando éxitos y trabajando en la industria. Ha protagonizado grandes films y a día de hoy sigue activo. Para él, la edad no es ningún handicup en el trabajo.

“He tenido grandes momentos en algunas películas, momentos que la mayoría de los actores que hay ahora no podrían interpretar en toda su vida. Pero también he cometido algunos errores. No culpo a nadie más. Solo espero poder aprender de ellos”, decía en una entrevista a ‘Los Ángeles Times’. Sin duda, una frase que resume su vida y su carrera. Mickey Rourke, a pesar de su trayectoria, su mayor problema fue siempre él mismo y el único responsable de truncar su carrera en algunos momentos de su vida. Ahora, llega a la vejez activo y con ganas de enfrentar nuevos proyectos, con la misma ilusión que siempre.