Los sábados de Lomana: ¿No a Don Juan Carlos pero sí a indultar a Griñán?

Asombrada estoy con la forma que tiene algunos medios, por no decir todos, de opinar y criticar algo absolutamente lógico, como es que un Rey jubilado haya decidido acudir al Funeral de Estado de Isabel II, con la que compartía vínculos familiares y amistad. ¿Pretenden que rechace la invitación del rey Carlos III de Inglaterra? Porque, en opinión de algunos políticos de izquierda de este país, es negativo para la imagen de su hijo, nuestro Rey Felipe. ¿Negativo? ¿Por que? Don Juan Carlos no tiene ninguna causa pendiente con la Justicia. Puede viajar y pasearse por todo el planeta sin problema. Sin embargo, pretenden tenerlo el resto de su vida en Abu Dabi, que no vuelva a España el resto de su vida. Es de una maldad e hipocresía solo concebible en un país como el nuestro. Tengo bastantes amigos en Emiratos, Qatar y Arabia Saudí que no pueden entender el trato inhumano que se está dando a Don Juan Carlos, que fue un buenísimo Rey. Bien es verdad que cometió bastantes errores sobre todo por su afición a las mujeres, pero nada que dañase a España a la que siempre demostró lealtad y amor infinito. Nada que tenga que mantenerlo en una especie de destierro que escandaliza a la mayoría de los países por lo injusto.

Don Juan Carlos irá al Funeral de Estado de Su Majestad, la que fuera reina de Inglaterra, con toda su dignidad y derecho por más que se empeñen en humillarlo, y ni siquiera pueda viajar con su familia en un avión oficial. Pero no importa, él viajará en un fantástico avión digno de él que pondrá Emiratos a su disposición. No pretende desafiar a nadie,ni asumir ningún papel impropio de su actual rango, por supuesto, se sentará lo más alejado de su hijo, para no molestar a esta panda de impresentables republicanos del Gobierno que, sin embargo, sí están dispuestos a indultar y perdonar a Griñán y su pandilla por el fraude de 700 millones de euros de los ERE que no saben, no contestan, dónde acabaron. Maravilloso el discurso de Luis Landero al recibir la medalla de Extremadura que terminó con un «Queridos políticos sois unos canallas». Él lo decía por el tren de Extremadura que nunca llega. Yo lo digo por la doble moral y la falta de humanidad con Don Juan Carlos.

Continuando con la Monarquía, mi felicitación más cariñosa a la Reina Letizia en su 50 cumpleaños. Una mujer con mucho coraje, tremendo perfeccionismo y que se vio inmersa en un mundo que nunca imaginó, ni fue preparada para ello. Sin embargo, Doña Letizia ha trabajado activamente con fuerza de voluntad y perseverancia, hasta convertirse en una gran Reina cosorte.Sensibilizada con los problemas de la mujer, su formación cultural y muy preocupada, yo diría obsesionada, con la alimentación y la actividad física. Le gusta promocionar la lectura –ella es una gran lectora–, también el cine y la música. En sus primeros años como Princesa de Asturias tuvo brotes de rebeldía y de querer cambiar lo imposible. Pensaba que podía vivir como cualquier persona y hacer todo aquello a lo que estaba acostumbrada, y esa actitud le valió muchas críticas. Con los años, creo que ha cambiado mucho y que representa a la Institución de forma impecable. Todo mi deseo de felicidad para ella, 50 años a los que ha llegado espléndida y esperando que cumpla muchos más.