El juez Pedraz se ríe de las amenazas de su ex, Esther Doña

En la Audiencia Nacional se ríen de las amenazas de Esther Doña al juez Santiago Pedraz. Un amigo y compañero del magistrado desvela que “a Santiago no le preocupa lo más mínimo la posible demanda que esa mujer pretende ponerle si, como dice, no vuelve con ella. Es una postura ridícula de una persona despechada, su actitud es incomprensible. Se ve que se siente muy afectada por la ruptura. Pero cuando Santiago toma una decisión de romper con alguien nunca da marcha atrás. Y los argumentos de Esther son infantiles…”

Esther Doña and Santiago Pedraz during Sevilla Fair in Sevilla on Friday, 29 April 2022. FOTO: Cristobal Dueñas GTRES

Pedraz tiene muy claro que su vida sentimental al lado de su ex está finiquitada, pero los motivos de su separación se los guarda para el, no los comparte con nadie. La fuente anterior añade que “la vida que llevaba con su pareja no le gustaba, nunca le gustó exponerse tanto ante la opinión pública, y si accedía a posar en algunos actos o entrevistas es porque su entonces novia se lo pedía. Santiago, se lo aseguró, aceptaba a regañadientes. Llegó un momento en el que Esther empezó a exigirle demasiado, y con ello comenzaron las desilusiones y el desamor”.