Te contamos todo sobre el original anillo de pedida de Tamara Falcó valorado en 14.500 euros

Las 13.00h del mediodía del jueves fue el momento exacto en el que Tamara Falcó e Iñigo Onieva se decidían, por fin, a anunciar lo que ya el mundo de la prensa rosa venía vaticinando desde hacía semanas... ¡habemus boda! La hija de Isabel Preysler dejó a un lado las exclusivas de su revista de cabecera y, como toda una millenial, sorprendió dando la feliz noticia a través de sus redes sociales. «Soy muy feliz, en eso se resume…», comienza el post con el que Falcó muestra un original anillo de pedida mientras besa a su prometido, el cual se declara «afortunado» en su cuenta de Instagram.

Posteriormente en ‘El Hormiguero’ confesó que la boda se celebrará el próximo 17 de junio en el Palacio El Rincón y detalló cómo fue el especial momento de la pedida: “Estábamos cenando y me dice que tiene dos regalos para mí. Elijo una de sus manos, y se pone de rodillas y me dice que si me quiero casar con él, y yo le dije que sí. Nos abrazamos y casi le da un ataque al corazón porque se estaba mareando por el momento”.

Pero lo que más ha llamado la atención de este compromiso, que era un secreto a voces, es el nada convencional anillo de pedida. Según publica Vanitatis, se trata de una joya muy especial de la firma italiana Repossi, fundada en los años 50 y originaria de Turín, que por el momento no posee tienda física en nuestro país; por lo que Onieva podría haber viajado al extranjero solo con el objetivo de hacerse con tan preciada pieza.

Anillo Serti Sur Vide de la firma italiana Repossi FOTO: Repossi Repossi

Concretamente, tal y como informa dicho medio, se trata del modelo Serti Sur Vide, una pieza abierta diseñada en oro blanco con tres diamantes talla pera de 0,30 quilates cada uno que abrazan su dedo anular; una versión del Toi et Moi, uno de sus diseños icónicos, cuyo precio asciende a la friolera de 14.500 euros.