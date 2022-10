Anabel Pantoja celebra su aniversario de boda con Yulen Pereira

Anabel Pantoja y Omar Sánchez pasaron por el altar hace tan solo un año. En su primer aniversario ha dado tiempo a todo y el matrimonio comenzó ya con unas cuántas polémicas, como la ausencia de Kiko Rivera e Isabel Pantoja por el fallecimiento de Doña Ana, la matriarca del clan, justo antes del evento. Unos meses después, la sobrina de la tonadillera anunciaba su separación con el canario, una noticia bomba que nadie se imaginaba. Tras su separación, la influencer entraba en ‘Supervivientes’ para evadirse del huracán mediático y conocía a Yulen Pereira, de quien se ha enamorado y con quien mantiene una relación sentimental desde el concurso.

Omar Sánchez y Anabel Pantoja se casan mediante una ceremonia civil FOTO: @anabelpantoja00 Instagram

Omar Sánchez también ha intentado rehacer su vida aunque no le está resultando tan fácil como Anabel. Intentó mantener una relación con Raquel Lozano pero que no fue a buen puerto y ahora, que está concursando en ‘Pesadilla en el paraíso’, está viviendo una historia de amor con Marina Ruiz. Pero el exmarido de Anabel Pantoja no ha podido acordarse de la influencer durante estos días ante la inminente llegad del que hubiese sido su primer aniversario de boda. “Llevarme bien con Anabel es como raro, estábamos el año pasado casándonos y ahora ni sentimientos ni nada. Me casé enamorado pero jodido, ya era todo raro. No paramos la boda porque los invitados se habían gastado una pasta, yo sí quería casarme”, sentenciaba con cierta nostalgia sobre lo ocurrido con la que fue su mujer.

Por otro lado, Anabel Pantoja está viviendo una intensa historia de amor con Yulen Pereira, de quien está ciegamente enamorada y no paran de disfrutar de planes juntos y de viajes. Este primer aniversario lo está pasando con el y aún no se ha pronunciado, ni sabemos si lo va a hacer, sobre lo que estaba pasando justo hace un año. Ella está ajena a cualquier cosa que no sea su historia de amor y su familia y comparte con todos sus seguidores diariamente sus planes con el esgrimista. Está viviendo una relación muy intensa y no se despegan el uno del otro, exprimiendo cada segundo juntos. La influencer, después de haber pasado por el altar con otro, en tan solo unos meses ha descubierto otro tipo de amor y de relación. ¿Tendrán algún detalle Anabel con Omar en esta día tan especial para ellos?